الجوع في غزة، قتل منتظري الطحين ومنظمات أممية تطالب بأفعال بدلا من الاستنكار

قالت مديرة المكتب الإعلامي الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود، “نحتاج دخول المساعدات إلى غزة فورا”، مشددة على أن ما يحدث في القطاع تجويع متعمد وينعكس على كل السكان.

أطباء بلا حدود تطالب بأفعال لإنقاذ غزة

وتابعت مديرة المكتب الإعلامي الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود، نحتاج في غزة أفعالا، بدل توصيف الوضع والاستنكار.

في ذات السياق، أفاد مجمع ناصر الطبي فى غزة، بارتفاع عدد الشهداء إلى 8 أشخاص في إطلاق النار على منتظري المساعدات جنوبي مدينة خان يونس.

فيما قال مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية، إن أزمة الجوع في غزة غير مسبوقة، وإن المزيد من الناس يعانون من الجوع الشديد في القطاع المحاصر.

مصر تستنكر محاولة تشويه دورها تجاه القضية الفلسطينية

من جهته، أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، اليوم الخميس، عن استهجانها الدعاية المغرضة الصادرة عن بعض القوى والتنظيمات التي تستهدف تشويه الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية.

واستنكرت الاتهامات غير المبررة بأن مصر ساهمت، أو تساهم، في الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية.

وشددت مصر، في هذا السياق، على سطحية وعدم منطقية تلك الاتهامات الواهية، والتي تتناقض في محتواها مع الموقف، بل ومع المصالح المصرية، وتتجاهل الدور الذي قامت، وما زالت تقوم به مصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، سواءً فيما يتعلق بالجهود المضنية من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، أو من خلال عمليات الإغاثة وتوفير وإدخال المساعدات الإنسانية التي قادتها مصر عبر معبر رفح، أو جهود الإعداد والترويج لخطة إعادة إعمار القطاع التي تم اعتمادها عربيًا وتأييدها من عدد من الأطراف الدولية، والتي استهدفت وتركزت على إنقاذ الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة، وإدخال المساعدات، وبدء مراحل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، في إطار الموقف الثابت الهادف لتوفير إمكانات البقاء والصمود للشعب الفلسطيني على أرضه، ومقاومة محاولات التهجير القسري والاستيلاء على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية.

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