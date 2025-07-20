صحة والد الأطفال الخمسة المتوفين تستقر، آخر تطورات مأساة عائلة دلجا بالمنيا

كشف أحد أهالي قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس في محافظة المنيا المقربين لـ أسرة أطفال دلجا، عن آخر المستجدات الصحية لوالد الأطفال الخمسة الذين توفوا مؤخرًا، حيث تم نقل الأب إلى مستشفى أسيوط الجامعي، مؤكدًا أن حالته الصحية قد تحسنت بشكل ملحوظ وأصبحت مستقرة، على الرغم من أنه لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى.

وأضاف أن والدة الأطفال لم تعانِ من أي وعكة صحية، لكنها قررت مرافقة زوجها في المستشفى، ولم يتم حتى الآن تحديد سبب وفاة الأطفال.

والد أطفال دلجا الأشقاء المتوفين، فيتو

من جهة أخرى، تم نقل الشقيقة السادسة، فرحة، إلى مستشفى الإيمان في أسيوط لتلقي العلاج، بعد أن قضت عدة أيام في أحد المستشفيات بالمنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوفاة وإصابة ستة أشقاء في إحدى قرى مركز ديرمواس، ولا تزال فرحة نصر تتلقى الرعاية الطبية داخل المستشفى.

أطفال دلجا

وقد انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين وفاة كل من "ريم نصر" (10 سنوات)، و"عمر نصر" (7 سنوات)، و"محمد نصر" (11 سنة)، بالإضافة إلى "أحمد نصر" (5 سنوات) ورحمه نصر، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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