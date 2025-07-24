الخميس 24 يوليو 2025
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حوادث

القبض على عاطل بتهمة ممارسة أعمال بلطجة وفرض مبالغ مالية على قائدي السيارات بالقليوبية

عاطل بممارسة أعمال
عاطل بممارسة أعمال بلطجة وفرض مبالغ مالية على قائدي السيارات

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عاطل لقيامه بممارسة أعمال البلطجة والتحصل على مبالغ مالية من قائدى السيارات دون وجه حق بـ القليوبية.

فيديو أعمال بلطجة وفرض مبالغ مالية على قائدي السيارات بالقليوبية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتحصل على مبالغ مالية من قائدي السيارات دون وجه حق بالقليوبية.


 

وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا بالقليوبية).

 

وعثر بحوزته على (كمية لمخدر الهيروين – سلاح أبيض) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه. 


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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