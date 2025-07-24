القبض على عاطل بتهمة ممارسة أعمال بلطجة وفرض مبالغ مالية على قائدي السيارات بالقليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عاطل لقيامه بممارسة أعمال البلطجة والتحصل على مبالغ مالية من قائدى السيارات دون وجه حق بـ القليوبية.

فيديو أعمال بلطجة وفرض مبالغ مالية على قائدي السيارات بالقليوبية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتحصل على مبالغ مالية من قائدي السيارات دون وجه حق بالقليوبية.





وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا بالقليوبية).

وعثر بحوزته على (كمية لمخدر الهيروين – سلاح أبيض) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.