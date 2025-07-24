أصيب 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بعد تصادمها مع سيارة ملاكي بنزلة منطاى بمنطقة الطريق الدائري اتجاه مدينة السلام بـالقليوبية وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بالأسماء إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الدائري



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إشارة من مستشفى قليوب التخصصى تفيد بإصابة 12 شخصا في حادث سيارة بالطريق الدائري أمام نزلة بهتيم بشبرا الخيمة.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين من التحريات والمعاينة الأولية وجود حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخلها عمال وردية مع سيارة ملاكي أمام نزلة منطاى بحى شرق شبرا الخيمة اتجاه مدينة السلام.

أسماء المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الدائري

جاءت أسماء المصابين حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالدائري بـالقليوبية همام ع ر، أشمون منوفية كدمات بالجسم، سعید وخ اشمون كدمات بالساقين، محمد ع ا كدمات بالساقين عبد الخالق م ع، أشمون، كدمات بالساقين، مروان م ل من أشمون كدماتیوسف رمضان رفاعی من اشون،هيثم مح ع مقيم بالقناطر.

على محمد ع،صبرى ابراهيم ع ، محمد خالد ب م، عبد ا م تم نقلهم لمستشفى قليوب لتلقي العلاج

وجارٍ رفع تلفيات وآثار الحادث إلى جانبي الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق الدائرى نطاق محافظة القليوبية وتم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة

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