تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، تحت إشراف اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة على حريق اندلع داخل منزل في قرية كفر طحا التابعة لدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وأسفر الحادث عن إصابة شخص دون وقوع خسائر في الأرواح.

إصابة شخص في حريق منزل بالقليوبية

وتلقى اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بـالقليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية، بورود بلاغ من أحد المواطنين يفيد بنشوب حريق داخل منزل بالقرية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة الرائد إسلام إبراهيم، وتم الدفع بسيارتي إطفاء مدعومتين بسيارة إسعاف، وجرى فرض كردون أمني بمحيط الحريق، والسيطرة عليه قبل امتداده للمباني المجاورة.

وأسفر الحريق عن إصابة شخص يُدعى "محمود عاطف علي"، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب في سقف المنزل، الذي تم بناؤه بشكل عشوائي، وامتد إلى غرفة النوم وبعض المخلفات المجاورة.

وتم تحرير المحضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.

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