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إخماد حريق نشب في مصنع فوم بالقليوبية

حريق مصنع لاطباق
حريق مصنع لاطباق الفل والفوم بقليوب،فيتو

شهدت منطقة أرض جبر بشارع أبو سليم المتفرع من شارع الثلاثيني في قليوب البلد، بالقليوبية اليوم، حريقًا هائلًا داخل مصنع فوم لتصنيع أطباق الفل.

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حريق بمصنع لأطباق الفل بقليوب 

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق هائل، داخل مصنع فوم لتصنيع أطباق الفل .

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين من الفحص اشتعال النيران في الدورين الأول والثاني من المصنع المقام على مساحة نحو 60 مترًا مربعًا، ويتكون من خمسة طوابق.

ودفعت الحماية المدنية بـ7 سيارات إطفاء وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل، وجاري الآن تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحريق وتحديد حجم الخسائر.

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