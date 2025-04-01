حادث تصادم ينهي حياة عروس قبل ساعات من زفافها بالطريق الزراعي في القليوبية

ينتظر العشرات من أهالي قرية ميت حلفا في قليوب بمحافظة القليوبية، خروج جثمان عروس توفيت قبل ساعات من زفافها إثر حادث تصادم بطريق مصر الإسكندرية الزراعي، بجوار مزلقان ميت حلفا، من المشرحة لتشييع جثمانها لمثواه الأخير ودفنها بمقابر العائلة.

وفاة عروس قبل ساعات من زفافها إثر حادث تصادم بالطريق الزراعي

وعمت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية ميت حلفا في قليوب القليوبية، لوفاة عروس قبل ساعات من زفافها إثر حادث تصادم بطريق مصر الإسكندرية الزراعي، أودى بحياتها، لتردي الكفن الأبيض بدلًا من فستان الزفاف، لتتحول أضواء الفرح لأضواء سرادق العزاء وزغايد الفرحة لصراخ حزن وبكاء.

البداية عندما لقيت فتاة بقرية ميت حلفا في قليوب مصرعها قبل ساعات من زفافها إثر حادث تصادم بطريق مصر الإسكندرية الزراعي، بجوار مزلقان ميت حلفا.

وجرى نقل الجثة للمستشفى وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتى صرحت بالدفن عقب ورورد تقرير الصفة التشريحية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق مصر الإسكندرية الزراعي بجانب مزلقان ميت حلفا بدائرة مركز شرطة قليوب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع كل من تقى فتحي 24 عاما، ومعاذ أحمد 18 عامًا، وإصابة كل من: أحمد إبراهيم 18 عام وريان إسلام عامان، وباسمين ياسر 23 عام وميرفت السيد 28 عام.

كما تبين أن المتوفاة كانت تستعد لإقامة حفل حنتها حيث كان مقرر حفل زفافها يوم الرابع من الشهر الجاري، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة.

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