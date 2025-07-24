سرايا القدس تقصف تجمعات لقوات الاحتلال شمال خان يونس

قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إنها قصفت تجمعات لقوات الاحتلال في منطقة السطر الغربي شمال خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن 8 جنود إسرائيليين أصيبوا بجروح خطيرة جراء انفجار وقع في مبنى بقطاع غزة.

ويأتي ذلك بعدما كشفت مواقع إسرائيلية اليوم الخميس، عن وقوع حدث أمني خطير في قطاع غزة فيما تنقل مروحيات عسكرية عددا من المصابين.

وأكدت المواقع الإسرائيلية، أن الحدث في قطاع غزة غير اعتيادي والمصابون ينقلون إلى مستشفى هداسا في القدس.

سقوط إصابات في حادث دهس وسط إسرائيل

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 8 جنود في عملية الدهس التي وقعت في كفار يونا.

وكشفت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن إصابة عدد من الإسرائيليين دهسًا في بلدة كفار يونا وسط إسرائيل.

إصابة عدد من الإسرائيليين دهسًا في بلدة كفار يونا

وبدورها، قالت “القناة 12 الإسرائيلية”: إن “سائق المركبة التي دهست إسرائيليين هرب من الموقع والشرطة تحقق في الحادث”.

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