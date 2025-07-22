سرايا القدس تعلن فقد الاتصال بمجموعة تأمين جندي إسرائيلي أسير

أعلن أبو حمزة المتحدث باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فقدان الاتصال بمجموعة تأمين الجندي الإسرائيلي الأسير روم بريسلافسكي.

سرايا القدس تفقد الاتصال مع مجموعة تأمين أسير إسرائيلي

وقال أبو حمزة في منشور عبر قناته على "تلجرام": "نعلن فقد الاتصال منذ الأمس مع مجموعة التأمين الآسرة للجندي الصهيوني روم بريسلافسكي، وذلك بعد توغل قوات العدو ومحاصرتها لمناطق يتواجد فيها الأسير ولا نعلم مصيرهم حتى هذه اللحظة".

وأضاف: "منذ بدء حرب الإبادة بحق شعبنا، يتعمّد المجرم نتنياهو وحكومته الإرهابية اليمينية المتطرفة تجاهل ملف أسراها وقضيتهم وتسعى بكل قوة لقتلهم وإعادتهم إلى عائلاتهم في توابيت".

فى ذات السياق، حذرت منظمة التعاون الإسلامي فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء، من مخططات إسرائيل للسيطرة على الحرم الإبراهيمي، رافضة سحب الصلاحيات الإدارية والتاريخية الفلسطينية، في الحرم الإبراهيمي الشريف.

مخططات إسرائيل للسيطرة الكاملة على الحرم الإبراهيمي

وحذر أمين عام المنظمة، حسين إبراهيم طه، من خطورة مخططات إسرائيل للسيطرة الكاملة على الحرم الإبراهيمي في الخليل، وتهويده، وتغيير هويته، ومعالمه التاريخية، معربًا عن إدانة المنظمة ورفضها للاعتداءات السافرة على المسجد الأقصى المبارك، وقصف الكنائس، والمساجد في مدينة غزة، في انتهاك صارخ للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية، عادًا الإجراءات لتهويد مدينة القدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني غير شرعية، وباطلة بموجب القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة.

وجاء ذلك في كلمته اليوم الثلاثاء خلال افتتاح الاجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى المندوبين الدائمين حول العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، واستهداف الأماكن المقدسة في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصةً الحرم الإبراهيمي في الخليل، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، السعودية، وفق وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء.

وقال الأمين العام للمنظمة:" إن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة اعتداء إسرائيلي جديد على الهوية الإسلامية للمدن الفلسطينية يتمثل في سحب الصلاحيات الإدارية والتاريخية على الحرم الإبراهيمي الشريف من الجانب الفلسطيني، وهو اعتداء يمثل حلقة من حلقات العدوان الإسرائيلي على الحرم الإبراهيمي منذ احتلال المدينة في 8 يونيو 1967".

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