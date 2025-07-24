الكذب سمت الصهاينة، محاولة إسرائيلية لخداع أوروبا بشأن مساعدات غزة

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن إسرائيل أبلغت الأوروبيين بدخول 1167 شاحنة بينما سجلت الأمم المتحدة 132 فقط.

إسرائيل تخدع أوروبا وتزعم دخول 1167 شاحنة مساعدات إلى غزة



وأكدت التقارير أن إسرائيل أبلغت الأوروبيين بدخول 520 ألف لتر من الوقود في حين سجلت الهيئات الدولية 160 ألفا فقط، وهناك فارق شاسع بين التزامات إسرائيل وما نفذته فعليًا بموجب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت مصادر "القاهرة الإخبارية"، بأن 166 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة بدءًا من أمس الأربعاء وحتى فجر اليوم الخميس، عبر معبري زكيم شمال القطاع وكرم أبو سالم.

المساعدات تضمنت شحنات من الدقيق والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية

وقالت المصادر، إن المساعدات تضمنت شحنات من الدقيق والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

وأوضحت، أن مصر تكثف جهودها مع كل الأطراف الدولية لإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة خلال الفترة الحالية.

137 شاحنة دقيق والباقي مواد غذائية متنوعة

وأشارت إلى أنه من المقرر إدخال 180 شاحنة مساعدات مختلفة إلى القطاع اليوم الخميس، منها 137 شاحنة دقيق والباقي مواد غذائية متنوعة.

كما أشارت المصادر إلى أن الهلال الأحمر المصري رفع درجة استعداده للعمل على إدخال المزيد من المساعدات المصرية إلى غزة خلال الساعات القادمة، في إطار الجهود المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

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