تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مكتب اختيار مواهب فنية "كاستينج" غير مرخص بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة.

ضبط مكتب "كاستينج" غير مرخص بالجيزة يمارس نشاطًا مخالفًا للقانون

وتوصلت التحريات إلى قيام إحدى السيدات بإنشاء وإدارة المكتب دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة، حيث كانت تستقطب عددًا من الشباب والفتيات لتصوير مقاطع فيديو لأغراض فنية دون الحصول على إجازة رقابية، مستخدمةً معدات تصوير محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية مخالفة للقانون.

استقطاب شباب وفتيات لتصوير مشاهد تمثيلية دون تصريح رقابي

وبعد تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية، تم مداهمة المكتب المشار إليه وضبط المدير المسؤول، حيث تم العثور على استوديو تصوير مزود بكاميرا ديجيتال معدة للتصوير السينمائي، ووحدة تخزين خارجية تحتوي على عدد من الفيديوهات الخاصة براغبي التمثيل.

وبمواجهة المسؤول عن المكتب، أقر بارتكاب المخالفات بالتعاون مع مالكة المكتب، بهدف تحقيق أرباح مادية بشكل غير قانوني.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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