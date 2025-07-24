إخماد حريق في مخزن محل كشري بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من إخماد حريق نشب بمخزن تابع لمطعم كشري بمنطقة العبودي بمدينة الفيوم، قبل أن يمتد الحريق إلى العمارات والأبراج المجاورة للمخزن، ولم تقع إصابات، وجار حصر الخسائر من قبل المالك.

حريق في مخزن محل كشري

كانت الأجهزة الامنية بمحافظة الفيوم، قد تلقت إخطارا يفيد بنشوب حريق في مخزن تابع لمطعم كشري شهير بمنطقة العبودي بمدينة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق، وتم السيطرة علي الحريق وإخماد النيران، قبل أن يمتد اللهب إلى الكتلة السكنية المجاورة، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول الفيوم، وأحيل الي النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير حرائق لمعرفة أسباب الحريق، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

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