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إنقاذ ربة منزل حاولت التخلص من حياتها بالفيوم

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أنقذ أطباء مستشفى الفيوم العام ربة منزل تقيم بحي كيمان فارس ، من الموت المحقق بعدما حاولت الانتحار بقطع شرايين يدها، لمرورها بازمة نفسية. 

وكان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بإقدام ربة منزل على الانتحار عن طريق قطع شرايين يدها بآلة حادة، وتم  نقلها إلى مستشفى الفيوم العام بسيارة إسعاف مجهزة، وتمكن أطباء قسم الاستقبال من إيقاف النزيف وإسعافها، وانتقلت قوة من قسم أول الفيوم إلى المستشفى العام، وتبين أنه «هـ.م. أ »، 35 سنة مقيمة بعمارات الأطباء، بحي كيمان فارس، بدائرة قسم أول الفيوم، وتمر بأزمة نفسية، ما دفعها لمحاولات التخلص من حياتها.

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وتحرر محضر بالواقعة، بقسم شرطة أول الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وطلب وكيل النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق. 

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