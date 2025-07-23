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رياضة

كوناتي يفسد خطط ريال مدريد لتأمين الدفاعات

المدافع الفرنسي إبراهيما
المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، فيتو

ريال مدريد، استقر مسؤولو فريق ريال مدريد الإسباني، على تأجيل مفاوضات التعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وعانى فريق ريال مدريد من مشاكل كبيرة على مستوى الدفاع، بعد إصابة كل من دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، وداني كارفاخال بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

ومن أجل تأمين خط الدفاع، تعاقد ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية مع كل من دين هويسن، لاعب بورنموث الإنجليزي، بالإضافة إلى ترينت ألكسندرأرنولد، الظهير الأيمن لفريق ليفربول.

وسعى ريال مدريد خلال الفترة الماضية للتعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، إلا أن تمسك إدارة ليفربول باللاعب والمغالاة في الطلبات المادية، دفع إدارة الفريق الملكي لتأجيل التفاوض إلى الصيف المقبل، ليكون التعاقد في صفقة انتقال حر.

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