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رياضة

إيزاك يطلب رسميا الرحيل عن نيوكاسل ويحدد وجهته المقبلة

الكسندر ايزاك،فيتو
الكسندر ايزاك،فيتو

 كشفت تقارير إنجليزية أن السويدي الكسندر إيزاك، طلب رسميا الرحيل عن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

 وأكدت التقارير أن ايزاك أكد لوكلاؤه أنه من الصعب الانتقال إلى الهلال السعودي رغم العرض المالي الضخم الذي كان ينوي الفريق الأزرق تقديمه لشراء اللاعب.

وتابعت التقارير أن إيزاك يرغب في الانتقال إلى ليفربول الإنجليزي ،خاصة وان إدارة الريدز لم تستسلم في التعاقد مع النجم السويدي.

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، عن غياب مهاجمه الدولي السويدي ألكسندر إيزاك عن رحلة الفريق الآسيوية إلى سنغافورة لخوض معسكر إعداد الموسم الجديد.

غياب إيزاك 

وقال النادي عبر موقعه الرسمي: لم يسافر ألكسندر إيزاك مع نيوكاسل إلى سنغافورة ضمن معسكر الفريق. 

وأوضح  النادي أن اللاعب يعاني من إصابة طفيفة في الفخذ على الرغم من أن نتائج الفحوصات والأشعات التي أجراها كانت طبيعية. 

 يأتي ذلك في ظل اهتمام نادي الهلال السعودي بالتعاقد مع إيزاك  لقيادة خط هجوم الزعيم في الموسم المقبل ولكن دون التوصل لاتفاق رسمي.

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