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رياضة

ريال مدريد يرصد 100 مليون إسترليني لضم أفضل لاعب في العالم

ريال مدريد
ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن سعي ريال مدريد للتعاقد مع أحد نجوم مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ريال مدريد يرغب في ضم رودري

وأفادت التقارير أن ريال مدريد مستعد لتقديم عرض بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع متوسط ميدان مانشستر سيتي، الدولي الإسباني رودري الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024.

وانتقل رودري  الذي قضى موسمًا صعبًا عقب تعرضه لإصابة أبعدته عن الملاعب طوال فترات موسم 2024-2025، إلى سيتي قادمًا من أتلتيكو مدريد في عام 2019.

وتحصل نجم المنتخب الإسباني على جائزة الكرة الذهبية في عام 2024. 

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