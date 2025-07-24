تطبيق ضوابط منع الإشغالات بالسوق الشعبي في شارع النيل برأس البر (صور)

بدأت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر، بالتعاون مع الغرفة التجارية وشرطة المرافق، تنفيذ عدد من الضوابط الجديدة التي تلزم أصحاب المحال بالسوق الشعبي في شارع النيل بعدم وضع أي إشغالات بالطريق العام.

اجتماع تنسيقي حاسم

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، خلال الاجتماع الذي عُقد أمس بحضور اللواء وائل الشربيني رئيس الوحدة المحلية، وعدد من القيادات والإدارات المعنية بالديوان العام والوحدة المحلية، والذي شدد خلاله على ضرورة إعادة الانضباط للمنطقة وتسهيل الحركة بها.

تنفيذ عدد من الضوابط الجديدة التي تلزم أصحاب المحال بالسوق الشعبي في شارع النيل بعدم وضع أي إشغالات بالطريق العام.

تنسيق كامل مع الغرفة التجارية

وتم تنفيذ الإجراءات بالتنسيق مع محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط، والوحدة المحلية وشرطة المرافق، حيث تم التنبيه على المحال بالالتزام الكامل بعدم إشغال الطريق، خاصة في هذه المنطقة السياحية الحيوية التي تشهد كثافة كبيرة من الزائرين خلال فصل الصيف.

الحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري

وتهدف هذه الضوابط إلى تسهيل حركة المواطنين ومرتادي المدينة، والحفاظ على الشكل الحضاري لشارع النيل، باعتباره واجهة سياحية لمدينة رأس البر، مع استمرار الحملات والمتابعة الميدانية لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات.

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