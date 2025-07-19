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محافظات

تنفيذ توجيهات المحافظ ومتابعة دقيقة من نائبته

"رأس البر تتجمل"، محافظة دمياط تواصل أعمال التطوير استعدادًا لموسم الصيف

مبادرة رأس البر تتجمل
مبادرة "رأس البر تتجمل لاستقبال زوارها"، فيتو

 تواصل محافظة دمياط أعمال تطوير وتجميل مدينة رأس البر، ضمن مبادرة "رأس البر تتجمّل لاستقبال زوارها"، الهادفة إلى تعزيز المظهر الحضاري للمدينة استعدادًا لموسم الصيف، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وتحت إشراف مباشر من المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ. 

 

مبادرة "رأس البر تتجمل لاستقبال زوارها"

 

تنسيق حضاري وزراعة النجيل بمواقع حيوية

وجاءت الأعمال بالتنسيق الكامل بين المهندس محمد كمال الدالي، مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، واللواء وائل الشربيني، رئيس مجلس مدينة رأس البر، حيث تم زراعة النجيل الطبيعي بعدد من الميادين الحيوية، من بينها ميدان الجربي وشارع الأربعين، وذلك في إطار خطة التنسيق الحضاري التي تستهدف رفع كفاءة المسطحات الخضراء وتعزيز المشهد الجمالي للمدينة.

خطة شاملة لتجميل الحدائق والميادين العامة

وأكدت المحافظة أن أعمال التطوير مستمرة لتشمل كافة الحدائق العامة والميادين الرئيسية والمناطق المفتوحة في رأس البر، بما يعكس طابعًا جماليًا مميزًا يليق بمكانة المدينة كأحد أهم المقاصد السياحية في محافظة دمياط، ويُسهم في تهيئة بيئة مريحة للزوار والمصطافين.

تحسين جودة الحياة وتعزيز السياحة الداخلية

تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية متكاملة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة، ورفع جودة الحياة للمواطنين والزائرين، بما يعكس اهتمام القيادة التنفيذية بمحافظة دمياط بالتنمية السياحية والعمرانية لمدينة رأس البر.

دعوة للحفاظ على جمال المدينة

وفي ختام بيانها، دعت محافظة دمياط جميع المواطنين والزائرين إلى المساهمة في الحفاظ على المظهر الجمالي والمسطحات الخضراء بالمدينة، بما يضمن استدامة الجهود المبذولة ويُسهم في دعم بيئة صحية ونظيفة تعكس الوجه الحضاري لرأس البر.

 

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