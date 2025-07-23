محافظ دمياط يتابع الاستعدادات الجارية في رأس البر لاستقبال موسم الصيف

ترأس الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، صباح اليوم بديوان عام المحافظة، اجتماعا موسعا لمناقشة عدد من ملفات العمل المهمة بمدينة رأس البر، وذلك في إطار الاستعداد المكثف لتوفير أفضل الخدمات للمصطافين وزوار المدينة خلال موسم الصيف.

حضور تنفيذي مكثف

جاء الاجتماع بحضور الدكتور عمرو حنفي مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات والمتحدث الرسمي للمحافظة، واللواء وائل الشربيني رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، إلى جانب عدد من مديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية بالمدينة.

محافظ دمياط يجتمع لمناقشة عدد من ملفات العمل المهمة بمدينة رأس البر

توجيهات صارمة بشأن الإشغالات وشارع النيل

استعرض المحافظ عددا من الملاحظات التي رصدها خلال جولاته الميدانية الأخيرة بمدينة رأس البر، مؤكدا ضرورة التعامل الحاسم مع أي مخالفات، وعلى رأسها التعديات والإشغالات، خاصة المتعلقة بـ محال شارع النيل.

وشدد على عدم السماح لأصحاب المحال التجارية بإشغال المساحة المقابلة لمتاجرهم، كون ذلك يعد مخالفة صريحة لشروط التعاقد، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ومصادرة المضبوطات دون السماح بالتصالح.

مساحات مخصصة للباعة ومنع عشوائية الممشى السياحي

أكد الدكتور الشهابي أن المحافظة بصدد تنفيذ خطوات فعلية لتخصيص مساحات محددة للباعة بشارع النيل، بهدف منع انتشارهم العشوائي على الممشى السياحي، بما يتيح للمواطنين والزائرين الاستمتاع بالممشى دون إعاقة أو مضايقات.

كما أشار إلى ضرورة فرض الانضباط الكامل في شوارع رأس البر والارتقاء بالمشهد الحضاري للمدينة.

مناقشة خطط مستقبلية للارتقاء بالخدمات

شهد الاجتماع أيضا طرح عدد من الموضوعات المرتبطة بمدينة رأس البر والتي تحظى باهتمام المواطنين، حيث جرى وضع تصورات أولية وخطط تنفيذية للتعامل معها خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن استمرار تحسين الخدمات ورفع كفاءة الأداء داخل المدينة.

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