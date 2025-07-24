خالدة للبترول توجه قوافل طبية لعلاج أمراض العيون ببني سويف

قام المهندس سعيد عبد المنعم "رئيس شركة خالدة للبترول والمدير التنفيذى وبراين راديسكى" المدير العام والمدير التنفيذي" لشركة خالدة للبترول مع عبد العزيز حسوبة نائب رئيس مجلس الأمناء مؤسسة مرفت سلطان للأعمال الخيرية" بتوقيع بروتوكول.

جاء ذلك في إطار استراتيجية المسئولية المجتمعية لقطاع البترول والتعاون الوثيق بين قطاع البترول ومؤسسات المجتمع المدنى لدعم المجتمع المصري على تحقيق الاستدامة وتوحيد الجهود الخاصة بمساهمة القطاع بشركـاته المختلفة في أداء دوره المجتمعى لتحسين الوضع الاقتصادي والبيئى وحرصًا من وزارة البترول والثروة المعدنية على تنمية المناطق التى تتواجد بها شركات القطاع وتحت رعاية المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد هاني غنيم "محافظ بنى سويف"، والمساهمة فى مبادرة "مصر في عيونا" لمكافحة مسببات العمى وضعف الإبصار من خلال تحمل تكلفة مسح وعلاج أهالى قريتين (منشأة أبو مليح – وكفر بنى على) والقرى المحيطة بهم في مركز سمسطا بمحافظة بنى سويف. ومن المستهدف تنفيذ المشروع على قافلتين طبيتين وتشتمل القوافل الطبية على إجراء الكشف الطبى للعيون لمتوسط عدد 1800 إلى 2000 فرد وصرف العلاج اللازم وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية لعلاج أمراض العيون.

وقد انطلقت القافلة الأولى بحضور كل من: ياسمين نجيب "وزارة البترول والثروة المعدنية"، والمهندس مدحت شعبان "مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للمسئولية المجتمعية" وأناب الدكتور محمد هاني غنيم اللواء سامي علام "السكرتير العام المساعد للحضور، المهندس سعيد عبد المنعم "رئيس الشركة والمدير التنفيذي لشركة خالدة للبترول" كما حضر من محافظة بنى سويف نهى محمد على "مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام".

ومثل من شركة خالدة للبترول كل من هديل موسى مدير عام الإدارة العامة للاستدامة محمد فوزي مدير عام التواصل والإعلام وأسماء حبشي نائب مديرعام التواصل والإعلام ومدير إستراتيجية التواصل والإعلام بشركة أباتشي، طارق حسين "مدير عام مساعد بالإدارة العامة للاستدامة، نهى فكرى مدير عام مساعد التواصل الخارجي، يحيى زكريا مدير عام مساعد العلاقات العامة بالإدارة العامة للتواصل والإعلام، ووفد من الشركة من إدارتي الاستدامة والتواصل والإعلام. كما حضر من مؤسسة مرفت سلطان للأعمال الخيرية الدكتور خالد فصيح المدير التنفيذي، نهى سليمان مدير تنمية الموارد ومحمد يس مدير المشروعات وعمر النحاس "منسق مشروعات المؤسسة بمحافظات صعيد مصر.

وخلال فعاليات المبادرة، تفقد الوفد أعمال القافلة الطبية المتخصصة التي تستهدف إجراء الكشف الطبي المجاني على المواطنين في مجال أمراض العيون، وتوفير العلاج اللازم، وتحويل الحالات التي تستدعي تدخلًا جراحيًا إلى المستشفيات المتخصصة على نفقة المبادرة، وذلك في إطار منظم يهدف إلى دعم المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة لسكان القرى والنجوع.

الدور المجتمعي لقطاع البترول والمسؤولية المجتمعية

وأثنى السكرتير العام المساعد للمحافظة على جهود شركة خالدة للبترول في تنفيذ هذه المبادرة التي تعكس الدور المجتمعي الذي تقوم به شركات قطاع البترول في خدمة المواطنين، لا سيما في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم وتيسير سبل نجاح هذه المبادرات التي تترجم توجيهات القيادة السياسية بشأن تكاتف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الصحية.

من جانبه، أوضح المهندس سعيد عبد المنعم أن مبادرة "مصر في عيونا" تأتي ضمن خطة الشركة للمسؤولية المجتمعية التي تركز على دعم القطاع الصحي وتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات وقوافل تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض وتقديم الخدمات العلاجية بالمجان، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والمعنية بالمحافظات.

وشهدت القافلة مشاركة واسعة وإقبالا كبيرا من الأهالى بمركز سمسطا والقرى المجاورة وبإجمالي عدد مشاركين 850 فردا.

وتأتى تلك المشروعات في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لتنفيذ مشروعات المسئولية المجتمعية بمختلف ربوع مصر.

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