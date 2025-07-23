البترول: نتائج واعدة للبئر "بيجونيا-2" واستكمال "بلسم-3" في منطقة دلتا النيل البرية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة دانة غاز عن نتائج واعدة للبئر التقييمي "بيجونيا-2" وبدء أعمال إعادة الإكمال في بئر "بلسم-3" في دلتا النيل البرية بمصر.

وتمثل هذه المرحلة الأولى لبرنامج دانة غاز الإستثماري البالغة قيمته 100 مليون دولار أمريكي يهدف إلى دعم إنتاج الغاز المحلي وزيادة الاحتياطيات وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

اول بئر تقييمي ضمن مناطق التطوير

"بيجونيا-2" هو أول بئر تقييمي ضمن منطقة التطوير "بيجونيا". وقد أظهرت نتائج الحفر إحتواء البئر على كميات من الغاز بنحو 9 مليارات قدم مكعبة كتقدير أولى قابل للزيادة. ومن المتوقع أن تضيف "بيجونيا-2" حوالي 5 مليون قدم مكعب يوميًا للإنتاج.

وتقع البئر في نطاق إمتياز "نيو المنزلة"، وتُشغَّل بواسطة الشركة المشتركة، شركة الوسطاني للبترول (واسكو).

ويعد هذا البئر ضمن 11 بئرتقيمية وإستكشافية مخطط حفرها بإستخدام جهاز الحفر EDC-54 وذلك في إطار برنامج دانة غاز الاستثماري الطموح والذي تُقدر قيمته بنحو 100 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يُسهم هذا البرنامج بشكلٍ كبير في تعزيز مستويات الإنتاج على المدى الطويل وزيادة إجمالي كميات الغاز الإضافية بنحو 80 مليار قدم مكعب.

أعمال إعادة إكمال البئر "بلسم-3"

تزامنا مع بدء خطة الحفر وبالإضافة إليها، تم أيضا البدأ فى تنفيذ عمليات لإعادة إكمال عدد من الآبار فى طبقات جيولوجية أخرى والتى من المتوقع أن تضيف كميات أخرى من الاحتياطيات وتساهم فى زيادة الإنتاج.

وفى هذا السياق، يتم حاليا أعمال إعادة إكمال البئر "بلسم-3" بعد أن أعادت دانة غاز توظيف حفار شركة EGYPT CO من وضعية الردم والهجر.

وتقدر الاحتياطيات المأمولة من البئر بنحو 4 مليار قدم مكعب ومن المتوقع أن يساهم بإنتاج إضافى 3 مليون قدم مكعب يومى من الغاز. علما بأن نجاح إعادة إستكمال "بلسم-3" يقلل من المخاطر المرتبطة بفرص حفر آبار استكشافية بالمنطقة.

وفي هذه المناسبة، قال ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز من موقع الحفر: "يمثل نجاح عمليات الحفر في البئر التقييمي "بيجونيا-2" وإعادة إكمال البئر "بلسم-3" إنجازًا استراتيجيًا بارزًا، إذ يُعد إيذانًا بتدشين المرحلة الأولى من برنامجنا الاستثماري الطموح في مصر بقيمة 100 مليون دولار، والذي يتضمن حفر 11 بئرًا جديدة. ونحن نعمل على تطوير وإنتاج الغاز في مصر منذ أكثر من عقد، وقد ساهم توقيع اتفاقية دمج مناطق الامتياز مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أواخر العام الماضي في الحصول على مناطق إضافية بشروط مالية أفضل، مما مكّننا من إطلاق هذه المرحلة الجديدة. وإن نجاح حفر هذا البئر يفتح آفاقًا واسعة لإنتاج الغاز في منطقة "بيجونيا"، مما يتيح لنا فرصًا مستقبلية واعدة للتوسع والنمو وسيُسهم في إطالة العمر التشغيلي لأصولنا في مصر.

وقال: نحن بدورنا ملتزمون ببذل كل الجهود اللازمة لضمان نجاح البرنامج وتنفيذه بكفاءة عالية ووفقًا للجدول الزمني المحدد. هذا وتأكد دانة غاز على التزامها الراسخ بإعادة استثمار المدفوعات التي تتلقاها من الحكومة المصرية في تنفيذ هذا البرنامج الطموح، ودعم مشروعات التنمية المستقبلية في البلاد. كما نؤكد أن انتظام المدفوعات وسرعة تسلمها من شركائنا يساهم بشكل كبير في استمرارية هذه الاستثمارات".

وفي وقتٍ سابق من الشهر الجاري، قام المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، بزيارةٍ ميدانية إلى موقع حفر بئر "بيجونيا-2"، للاطلاع عن كثب على انطلاق العمليات، والوقوف على سير العمل في المشروع.

ويأتي ذلك في إطار الحزم التحفيزية الشاملة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، والتي تستهدف تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي محليًا، وتعزيز منظومة الطاقة الوطنية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر الاستغلال الأمثل للموارد بالتعاون مع الشركاء الإقليميين.

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