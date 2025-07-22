وزارة البترول تواصل نشر ثقافة السلامة المهنية ترسيخ بيئة عمل آمنة

تواصل الوزارة جهودها نحو ترسيخ بيئة عمل آمنة ومُستدامة في مختلف الأنشطة البترولية، إلى جانب رفع الوعي بين العاملين بأهمية تطبيق أعلى معايير السلامة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ البرنامج الخامس من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، والخاص بتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة.

وفى هذا السياق، وفى ضوء توجيهات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أجرى الجيولوجي علاء البطل، وكيل أول الوزارة والمشرف على شؤون البيئة والسلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ، زيارة ميدانية موسعة للمنطقة الجغرافية البترولية بطنطا، والتي شملت مصفاة طنطا لتكرير البترول التابعة لشركة القاهرة لتكرير البترول، وشركة أنابيب البترول ومحطات ومستودعات الشحن والتخزين التعبئة التابعة لشركات، مصر للبترول، التعاون للبترول، وبتروجاس.

وتُعد هذه المنطقة مركزًا محوريًا لإمداد لأغلب محافظات منطقة الدلتا والإسكندرية بالمنتجات البترولية الأساسية كالبنزين والسولار والبوتاجاز.

رافق الدكتور علاء البطل خلال الجولة المهندس السيد يوسف عباس، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لتكرير البترول ورئيس المنطقة الجغرافية بطنطا، إلى جانب فريق عمل الوزارة.

السلامة لابد من ترجمتها الي ثقافة وسلوك يومي



وخلال الزيارة، شدد البطل على أن السلامة يجب أن تترجم إلى ثقافة وسلوك يومي دائم، وليس مجرد تعليمات داخل بيئة العمل، كما أكد على أهمية التكامل والتنسيق بين شركات المنطقة، وأهمية التحديث المستمر لمنظومة السلامة، لا سيما أن التعامل مع المنتجات البترولية يتطلب يقظة ووعيا دائمين.

كما شدد الدكتور علاء البطل على أهمية الاهتمام بالعنصر البشرى في المنظومة البترولية، من قيادات وفنيين وسائقي السيارات الصهريجية، لأداء مهامهم بأعلى درجات الكفاءة واليقظة.

وتابع الدكتور علاء البطل من غرف التحكم والمتابعة بمختلف شركات المنطقة، منظومة نقل وتداول المنتجات البترولية عبر السيارات الصهريجية من المستودعات إلى منافذ التوزيع والاستهلاك باستخدام التقنيات الحديثة، وذلك بهدف إحكام الرقابة وضمان وصولها بأمان إلى منافذ التوزيع.

وخلال الجولة، شهد البطل تنفيذ تجربة محاكاة لحريق وهمي، استعرضت جاهزية فرق الطوارئ وآليات التعامل مع الحرائق في كل من مستودع شركة أنابيب البترول ومعمل تكرير طنطا.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي تنفذها الوزارة، في إطار التزامها الثابت بترسيخ ثقافة السلامة والاستدامة، وتعزيز كفاءة التشغيل في مختلف المواقع البترولية الحيوية.

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