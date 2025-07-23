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محافظات

السجن المشدد 5 سنوات لعاطل لاتهامه بالتعدى على شخص بشبرا الخيمة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لعاطل لاتهامه بالتعدى بالضرب بسلاح أبيض "مطواه" علي شخص وأحداث عاهة مستديمة له، وحيازته سلاح أبيض دون مسوغ قانونى، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

 

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صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

 

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية
إحالت النيابة العامة المتهم:- "أحمد ع ح" ٣٤ سنة - مقيم الكابلات - قسم ثان  شبرا الخيمة، في الجناية رقم ۱۹۱۲ لسنة ۲۰۲٥ قسم ثان شبرا الخيمة المفيدة برقم ٩٥١ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لخيمهة، لأنه في يوم ١/٢١ / ٢٠٢٥ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ضرب المجني عليه  أحمد. ع عمدًا بغير سبق إصرار او ترصد فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي الذي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها بأن تعدي عليه بضريتين في الكتف واليد اليسري بسلاح أبيض مطواة فأحدث به أصابه في فرد وثني أصابع اليد اليسري والتي تقدر نسبة العجز منها حوالي ٢٥% علي النحو المبين بالتحقيقات.

وإستطرد أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض (مطواه).

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