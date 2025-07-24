رحل بعد أداء صلاة الفجر وقراءة ورده القرآني، رئيس المعاهد الأزهرية ينعى الطالب عبد الله خليل

نعى الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ببالغ الحزن والأسى، الطالب عبد الله خليل، الطالب بمعهد محمد صديق المنشاوي بمنشأة سوهاج، وأحد أعضاء فريق الإنشاد الديني بمنطقة سوهاج الأزهرية، والذي مثّل الأزهر الشريف في عدد من المعارض والمحافل الدولية، وانتقل إلى جوار ربه اليوم بعد أداء صلاة الفجر وختمه الورد القرآني.

وأكد رئيس القطاع أن الفقيد كان يتيما ومثالًا في الأدب والأخلاق، وحافظًا لكتاب الله، وموهبة أزهرية واعدة في مجال الإنشاد، أحبّه الجميع لدماثة خلقه وصوته العذب، وكان نموذجًا مشرفًا لطالب الأزهر.

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يعزي أسرة الطالب

وتقدم رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطالب، وإلى زملائه ومحبيه، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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