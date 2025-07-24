الخميس 24 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"ومن الشك ما قتل"، حبس المتهم بإجبار ابنته على إلقاء نفسها في ترعة الإسماعيلية

متهم،فيتو
متهم،فيتو

قررت نيابة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد في الموعد القانوني، لاتهامه بالتعدي بالضرب على ابنته البالغة من العمر 18 عاما، ثم  اصطحابها إلى ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد، وإجبارها على إلقاء نفسها في المياه، بدعوى الشك في سلوكها، ورغبته في التخلص منها.

هبوط أرضي بطريق "الأحراز – طحوريا" في القليوبية

محافظ القليوبية يهنئ أوائل الثانوية العامة هاتفيا ويشيد بتفوق أبناء المحافظة

حبس المتهم بإرغام ابنته على إلقاء نفسها بالترعة بشبرا الخيمة

كما أمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء مصلحة الطب الشرعي من التشريح وبيان أسباب الوفاة.


وكانت عزبة الصعايدة بمنطقة بهتيم التابعة لدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قد شهدت واقعة مأساوية، بعدما أقدم أب على التعدي بالضرب على ابنته البالغة من العمر 18 عامًا، ثم اصطحبها إلى ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد، وأجبرها على إلقاء نفسها في المياه، بدعوى الشك في سلوكها، ورغبته في التخلص منها وبعد مرور يومين، عثرت الأجهزة الأمنية على جثة الفتاة طافية بمكان الواقعة، وتم انتشالها ونقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ للمقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بالعثور على جثة فتاة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين أن الجثة لطالبة تُدعى "شهد ع"، 18 عاما، ومقيمة بعزبة الصعايدة في بهتيم، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم، وبدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب، أن وراء الواقعة والد الفتاة، ويدعى "ع. س. أ"، 42 عاما، والذي اعترف بتعديه على ابنته بالضرب، بعد أن راوده الشك في سلوكها بسبب تواصلها عبر الهاتف مع أكثر من شخص، وأجبرها على التوجه معه إلى ترعة الإسماعيلية بمسطرد، وهناك أرغمها على القفز في المياه، وتركها لتلقى المصير المحتوم.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بتفاصيل ارتكابه للجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 6472 لسنة 2025 إداري قسم ثان شبرا الخيمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة مباحث قسم ثان شبرا الخيمة قسم ثان شبرا الخيمة محافظ القليوبية مصلحة الطب الشرعي مصطفي دياب مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة

مواد متعلقة

القبض على طرفي مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في بدر

هبوط أرضي بطريق "الأحراز – طحوريا" في القليوبية

محافظ القليوبية يهنئ أوائل الثانوية العامة هاتفيا ويشيد بتفوق أبناء المحافظة

السيطرة على حريق داخل مصنع زجاج في القليوبية

الأكثر قراءة

رسائل السيسي ومدبولي حسمت الأمر، موعد صدور قانون الإيجار القديم

نائب رئيس جامعة القاهرة يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق أعمال التنسيق

تنسيق الجامعات 2025، قائمة بالجامعات الخاصة المعتمدة وخطوات التقديم

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 24 يوليو 2025

مصرع عامل في حريق مصنع الفوم بالقليوبية

آخر تطورات صفقة انضمام مدافع زد للزمالك

تفسير رؤية الخصام في المنام وعلاقتها بالتخلص من الذنوب والمعاصي

166 شاحنة مساعدات تدخل قطاع غزة

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 24-7-2025 بالأسواق

بعد التراجع الأخير، سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 24-7-2025

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم

تنسيق الجامعات 2025، قائمة بالجامعات الأهلية الجديدة المعتمدة

المزيد

انفوجراف

المحكمة تكشف أسباب حكمها على المتهمين بالتسبب في انفجار خط غاز الواحات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يكون صيام يوم الخميس واجبًا في غير الفريضة؟

تفسير رؤية الخصام في المنام وعلاقتها بالتخلص من الذنوب والمعاصي

هل ورد دعاء التوفيق والنجاح في السنة النبوية؟

المزيد
الجريدة الرسمية