"ومن الشك ما قتل"، حبس المتهم بإجبار ابنته على إلقاء نفسها في ترعة الإسماعيلية

قررت نيابة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد في الموعد القانوني، لاتهامه بالتعدي بالضرب على ابنته البالغة من العمر 18 عاما، ثم اصطحابها إلى ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد، وإجبارها على إلقاء نفسها في المياه، بدعوى الشك في سلوكها، ورغبته في التخلص منها.

حبس المتهم بإرغام ابنته على إلقاء نفسها بالترعة بشبرا الخيمة

كما أمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء مصلحة الطب الشرعي من التشريح وبيان أسباب الوفاة.



وكانت عزبة الصعايدة بمنطقة بهتيم التابعة لدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قد شهدت واقعة مأساوية، بعدما أقدم أب على التعدي بالضرب على ابنته البالغة من العمر 18 عامًا، ثم اصطحبها إلى ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد، وأجبرها على إلقاء نفسها في المياه، بدعوى الشك في سلوكها، ورغبته في التخلص منها وبعد مرور يومين، عثرت الأجهزة الأمنية على جثة الفتاة طافية بمكان الواقعة، وتم انتشالها ونقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ للمقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بالعثور على جثة فتاة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين أن الجثة لطالبة تُدعى "شهد ع"، 18 عاما، ومقيمة بعزبة الصعايدة في بهتيم، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم، وبدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب، أن وراء الواقعة والد الفتاة، ويدعى "ع. س. أ"، 42 عاما، والذي اعترف بتعديه على ابنته بالضرب، بعد أن راوده الشك في سلوكها بسبب تواصلها عبر الهاتف مع أكثر من شخص، وأجبرها على التوجه معه إلى ترعة الإسماعيلية بمسطرد، وهناك أرغمها على القفز في المياه، وتركها لتلقى المصير المحتوم.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بتفاصيل ارتكابه للجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 6472 لسنة 2025 إداري قسم ثان شبرا الخيمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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