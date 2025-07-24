ضبط كميات من المخدرات والأسلحة وتنفيذ مئات الأحكام القضائية في 3 محافظات

نفـذ قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن أسيوط ودمياط وأسوان حملات أمنية مكثفة بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وتنفيذ الأحكام القضائية.

وفي مديرية أمن أسيوط تم ضبط 18 قضية مواد مخدرة، بحوزة 19 متهمًا (بينهم 8 لهم معلومات جنائية)، حيث تم ضبط أكثر من 5 كجم من مخدر الحشيش، وأكثر من 2 كجم من مخدر الشابو، وكميات من الهيروين والأقراص المخدرة.

كما تم ضبط 66 قطعة سلاح ناري غير مرخصة (9 بنادق آلية، 11 بندقية خرطوش، و46 فرد خرطوش) بحوزة 63 متهمًا (منهم 18 مسجلين جنائيًا)، إلى جانب تنفيذ 1025 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفي مديرية أمن دمياط فقد تم ضبط 3 قضايا مواد مخدرة بحوزة 4 متهمين (منهم 3 لهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم أكثر من 7 كجم من الحشيش، و9 كجم من البانجو، و7 كجم من الهيدرو، بالإضافة إلى كمية من الهيروين، وضبط سلاحين ناريين بدون ترخيص.

كما أسفرت جهود مديرية أمن أسوان عن ضبط 3 قضايا مواد مخدرة، شملت قرابة 7 كجم من الحشيش وكميات من الهيروين والشابو، إلى جانب ضبط 3 قطع سلاح ناري (بندقية آلية و2 فرد خرطوش) بحوزة 6 متهمين (منهم 3 مسجلين جنائيًا)، بالإضافة إلى تنفيذ 818 حكمًا قضائيًا متنوعًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع الوقائع.

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