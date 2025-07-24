نائب رئيس جامعة القاهرة يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق أعمال التنسيق

تنسيق الجامعات 2025، وجه الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة، لشئون الدراسات العليا والبحوث، مجموعة من النصائح لطلاب الثانوية العامة المقبلين على الالتحاق بالجامعات، قبل انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات.

وقال السعيد في تصريحات خاصة لـ فيتو، موجها حديثه لطلاب الثانوية العامة: “أنتم اجتهدتم وأديتم كل ما عليكم، والآن عليكم اختيار الكلية المناسبة التي تلبي أحلامكم وطموحاتكم”.

وأضاف: “يجب على طالب الثانوية العامة أن يختار الكلية التي سيلتحق بها بناء على قدراته ومهاراته وليس بناء على مجموعه، أو رغبة أي شخص على عكس رغبته”.

نصائح نائب رئيس جامعة القاهرة لطلاب الثانوية العامة

ودعا نائب رئيس جامعة القاهرة، طلاب الثانوية الثانوية العامة إلى اختيار الكلية التي يميلون لها، والتي يمكنهم أن يحققون التفوق والنجاح فيها.

وأكد السعيد أن عدم حصول الطالب على المجموع الذي سيؤهله للكلية التي يرغب فيها، ليس نهاية المطاف، لافتا إلى أن هناك الكثير من الطلاب الذين لم يتمكنوا من دخول الكلية التي يرغبونها واضطروا لدخول غيرها وتفوقوا فيها بشكل كبير وبعد أن أنهوا دراستهم اكتشفوا ان هذا هو المسار الصحيح، وأنه كان أفضل بكثير من رغبتهم".

وتابع قائلا لطلاب الثانوية العامة: "لا تيأسوا واجتهدوا في الكليات التي ستلتحقون بها، ربما يكون ذلك أفضل مما كنتم تحلمون به".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.