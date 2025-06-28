تنسيق الجامعات 2025، استعدادات مكتب التنسيق لاختبارات القدرات وموعد انطلاقها.. سبب إغلاق الموقع الإلكتروني للتقديم.. وقواعد القبول بالجامعات للعام الجديد

تنسيق الجامعات 2025، بدأ مكتب تنسيق القبول بالجامعات استعداداته لموسم التنسيق الجديد 2025/ 2026، بعد أن عاد إلى موقعه الرئيسي في المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، حيث كان المكتب قد انتقل من جامعة القاهرة إلى جامعة عين شمس طوال الخمس سنوات الماضية، بسبب انتشار جائحة كورونا، حيث كانت المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، مركزا للحجر الصحي للعائدين من الخارج.

كما بدأت أفرع مكتب التنسيق في المحافظات استعداداتها وتدريب الموظفين للتعامل مع الطلاب، وكذلك معامل التنسيق بكافة الجامعات.

ويبلغ عدد المكاتب الفرعية للتنسيق 2 وتقع في محافظة الاسكندرية في عزبة سعد بسموحة، وفي محافظة أسيوط، في مبنى إدارة جامعة أسيوط القديم.

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي، أن مكتب التنسيق الرئيسي وفرعيه، قد بدأوا الترتيبات النهائية لاستقبال الطلاب، حيث تم رفع كفاءة أجهزة الحاسب الآلي، وتزويد المكاتب بالأجهزة التكنولوجية الحديثة، التي ستقدم الدعم الفني اللازم للطلاب خلال فترة التنسيق بمراحله الثلاث.

وأكدت المصادر، أن نفس الأمر يجري داخل معامل التنسيق التي توفرها الجامعات للطلاب بمختلف المحافظات، لكي يتمكن الطلاب من خلالها من تسجيل رغباتهم، في ظل مساعدة موظفي مكتب التنسيق المؤهلين، الذين يقدمون دعما هاما للطلاب وأولياء أمورهم.

وأوضحت المصادر أن موقع التنسيق الإلكتروني مغلق الآن، تمهيدا لإعداده لموسم التنسيق المقبل، ولتضمين كافة البيانات الخاصة بموسم التنسيق الجديد، واختبارات القدرات 2025.

قواعد تنسيق القبول بالجامعات 2025

كان المجلس الأعلى للجامعات قد اعتمد في اجتماعه الأخير، قواعد تنسيق القبول بالجامعات الحكومية، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها (الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2025، والمتقدمين لتنسيق 2025 للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد في العام الجامعي 2025/2026، بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.

ضوابط إعداد بنوك الأسئلة لاختبارات القدرات 2025.

قرارات جديدة تخص اختبارات القدرات من الأعلى للجامعات

كما اعتمد المجلس ضوابط إعداد بنوك الأسئلة لاختبارات قدرات قطاعات الفنون والتربية الموسيقية، والتي شملت التأكيد على تحقيق التوازن، واختيار موضوعات عامة مستمدة من الحياة اليومية، مع الأخذ في الاعتبار أن تتناسب هذه الموضوعات مع الوقت الحالي والتطورات الحديثة.

وكذلك اعتمد المجلس دليل اختبارات كليات علوم الرياضة، والتي تنقسم هذا العام إلى مسارين (مسار بدني – مسار مهاري)؛ بهدف قياس قدرات الطالب الرياضية، وتحقيق المعايير المطلوبة للالتحاق بالكلية، مع استمرار تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني التي تم استحداثها في العام الماضي، والتي تتيح أكثر من آلية للدفع الإلكتروني.

وأكد المجلس ضرورة اجتياز الطالب اختبار داخلي بكليات التربية النوعية لشعبتي (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بعد ترشحه للكلية من خلال مكتب التنسيق، ويأتي هذا القرار في ضوء ما تتطلبه شعبتا التربية الفنية والتربية الموسيقية من ضرورة توافر حس فني لدى الطلاب الملتحقين بهما، وفي حال عدم اجتياز الطالب للاختبار الداخلي، يتم قبوله بأحد الأقسام الأخرى بالكلية، حيث يتم توزيع الطلاب على أقسام وشُعب الكلية عن طريق الكلية مباشرة.

موعد انطلاق اختبارات القدرات 2025

من المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي، عن انطلاق اختبارات القدرات 2025، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، حيث تبدأ الوزراة فتح باب التسجيل لأداء اختبارات القدرات، وتحديد مواعيد وأماكن أدائها في الكليات التي تشترط ذلك.

ويبدأ الطلاب تأدية اختبارات القدرات مباشرة، بحيث يتم الانتهاء منها قبل الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2025.

وتعتبر اختبارات القدرات، شرطا أساسيا للالتحاق بكليات الفنون الجميلة، والتربية النوعية بقسميها الفنية والموسيقية، وعلوم الرياضة.

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