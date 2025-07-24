تنسيق الجامعات 2025.. الدليل الشامل للتسجيل على الموقع الإلكتروني.. قائمة بأسماء المعامل في المحافظات.. وعدد الرغبات المتاحة أمام طلاب الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2025.. تبدأ خلال ساعات مرحلة تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة 2025، حيث من المتوقع أن تعلن وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة.

ونستعرض أبرز الأسئلة والإجابات التي يحتاجها الطلاب خلال فترة تنسيق الجامعات 2025.

نظام التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد 2025

• لا يوجد تغيير في نظام التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد، حيث إن نظام التنسيق يتم بشكل إلكتروني كامل كما هو مُعتاد.

القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد

• عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكترونى" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي هنا

القواعد الواجب مراعاتها في التنسيق الإلكتروني 2025

• يجب التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

• ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه.

• يجب الحذر من الكيانات الوهمية التي تدعي كذبًا أنها معتمدة من وزارة التعليم العالي.

• ضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة التالية:

- موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

- حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك):

- حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (الإنستجرام)

- حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (إكس).

- حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (ثريدز).

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني 2025

• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

• معامل الحاسبات المتاحة بالجامعات الحكومية والكليات التابعة لها بمختلف أنحاء الجمهورية.

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني

• بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب على موقع التنسيق الإلكتروني .

مراحل تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد 2025

• هناك 3 مراحل لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، حسب مجموع الطلاب بالثانوية العامة، وتعلن عنها الوزارة في بيانات رسمية بمختلف وسائل الإعلام وعبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

الرغبات المتاحة أمام الطالب لاختيارها على موقع التنسيق الإلكتروني

• عدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

القواعد الواجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات 2025

• يتم ترتيب الرغبات وفقًا للآتي:

1. إما بقطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب فى الالتحاق بالكلية أو المعهد الذى يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي يتم اتباعها لتقليل ظاهرة اغتراب الطلاب.

2. يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

طباعة الرغبات بعد التسجيل على الموقع

• يمكن للطالب طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، والحصول على إيصال برقم مُحدد، مؤرخ بتاريخ وساعة التقديم أو الاحتفاظ بنسخة من رغبات الطالب على حاسبه الشخصي حتى يُمكنه الرجوع إليها وقت الحاجة.

تعديل الرغبات خلال فترة التسجيل المُحددة له

• نعم، يمكن للطالب تعديل رغباته عدة مرات، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.

يجب على الطالب الاحتفاظ برقم الجلوس والرقم السري الخاص به وعدم الافصاح به لأحد غيره؛ حتى لا يتم تغيير الرغبات التي يريدها الطالب.

الكلية المُرشح لها

• يقوم الطالب بالدخول مرة أخرى على الموقع الإلكتروني للتنسيق؛ لمعرفة الكلية المُرشح لها.

• يقوم الطالب بطباعة بطاقة الترشيح، وذلك فى ضوء الحد الأدنى المُعلن عنه فى كل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة، وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق، ثم يتوجه بجواب الترشيح إلى الكلية لاستكمال باقي الإجراءات.

الحدود الدنيا للقبول بالكليات طبقًا للشُعب 2025

• تختلف الحدود الدنيا للقبول بالكليات أو المعاهد طبقًا للشعب العلمية والأدبية، ويتم الإعلان عنها رسميًا عقب انتهاء كل مرحلة من المراحل الثلاثة لطلاب الثانوية العامة المصرية، كما يتم الإعلان عن نتائج باقي الشهادات عبر الموقع التنسيق الإلكتروني.

قواعد التوزيع الجغرافى بالتنسيق

• يتم توزيع الطلاب وفقًا لتجميع الجامعات في عدة مجموعات (بالنسبة للإدارات التعليمية) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار كليات أخرى من قطاع المجموعة (ب) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة من قطاع المجموعة (ب) قبل البدء فى أي اختيار من قطاع المجموعة (ج) كما يلي:

☆ مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة؛ لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة بين الجامعتين.

☆ مجموعة (ب) إجبارية: بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أى منها قبل الأخرى.

☆ مجموعة (ج): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يُسمح للطالب باختيار أي منها، وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

هل يحق للطالب تغيير محل إقامته لتغيير التوزيع الجغرافي؟



• لا يحق للطالب ذلك، حيث إن التوزيع الجغرافى يكون وفقًا للإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة، ولا يُعتد بتغيير محل الإقامة الجديد.

كيف يمكن للطالب معرفة الكلية المرشح لها بشكل نهائي؟



• يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تعتبر بطاقة الترشيح نهائية.

هل يحق للطالب إعادة ترشيحه مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق؟



• لا يحق له ذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق، وحصوله على بطاقة الترشيح النهائية.

متى يتم فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب؟



• عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، حيث يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا، وتعلن النتيجة في حدود النسبة المُقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المُراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل يكون لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثى، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بنفس القواعد.

هل يمكن للطالب اختيار كلية تحتاج إلى أداء اختبارات القدرات مسبقًا ولكن الطالب لم يؤديها؟ وهل توجد إعادة لهذه الاختبارات؟



• لا يحق للطالب اختيار إحدى الكليات التي يُشترط للقبول بها أداء اختبارات القدرات مسبقًا، كما أن اختبارات القدرات لن يتم إعادتها مرة أخرى، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

هل يحق للطالب دخول التنسيق الإلكتروني هذا العام في حالة عدم دخوله تنسيق العام الماضي؟



• لا يحق للطالب دخول التنسيق الإلكتروني هذا العام، إذا لم يتمكن من دخول تنسيق العام الماضي، حيث إن التنسيق الإلكتروني يقتصر على طلاب العام الدراسي الحالي.

أماكن وعناوين معامل التنسيق الإلكتروني بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى أرقام الهواتف المخصصة للاستفسار والاستعلام، والمسئول عن كل مكتب.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني

هناك مجموعة من الخطوات الهامة، التي يجب على الطالب اتباعها ليتأكد من أن عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق كان صحيحة تماما، وهي كالآتي:

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.

يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.

يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يليه.

بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.

يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.

في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.

المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد.

الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410.

بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوى على 75 خانة لاختيار الرغبات.

قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.

أماكن مكاتب التنسيق الإلكتروني بالمحافظات

1. القاهرة

معامل كلية الهندسة- صباحة محمد عبد المقصود -01280811664

معامل كلية الزراعة- محمد لطفى محمد- 35681968

معهد الدراسات والبحوث الإحصائية-عبير يحيى عبد الجواد-01225217799

هالة إسماعيل أحمد-0100330887

2. الإسكندرية

الآداب - 034875737

العلوم- 035909872

علوم محرم بك -035909872

المدينة الجامعية -هبة الله فؤاد أحمد- 034289916

الهندسة - 035914475

التربية الرياضية بنين أبي قير - 035621123

التربية - 034805752

3. دمنهور

معمل كلية التجارة المجمع النظري بالابعادية - ماهر عبد الفتاح - 0453282227

معمل كلية التربية- 1002238927

معمل كلية الطب البيطري المجمع العلمي - صلاح هنداوي - 0453282225

معمل كلية العلوم 0453320570 - 111266310

معمل كلية الحاسبات داخل الحرم - 0453293011

معمل كلية آداب داخل الحرم-محمد حسني مصطفى - 0128360081

4. عين شمس

كلية البنات بمصر الجديدة- كريم مسلم- 01008284881

كلية الهندسة العباسية- سيدة طه محمد الخولي - 01220873316

المدينة الجامعية طلبة بالعباسية - أحمد خضر - 01227855206

5. أسيوط

معمل الحاسب الآلي بكلية الآداب -فرغلي أحمد عطية- 01097099806

معمل الحاسب الآلي بقطاع (1) - محمد عبد العظيم - 01003851883

6. طنطا

مبنى المكتبة المركزية كلية الصيدلة بالمجمع الطبي- أحمد صفا -01009391796

7. الزقازيق

معامل الحاسبات المركزية بالجامعة أمام مكتب رئيس الجامعة - أحمد مصطفى -0109394450

وحدة الخدمات الإلكترونية بالمدينة الجامعية للطالبات شارع جيهان- أبو مسلم حامد - 01111557059

8. المنصورة

كلية التربية بالحرم الجامعي- السعيد مأمون السعيد -01553626324

كلية الصيدلة الحرم الجامعي- محمود السيد هيبه- 01221944001

قاعة التنسيق الإلكتروني بالمدينة الجامعية بنين- صلاح عبد العظيم - 010690207355

محمد حسن عبد اللطيف- 01007651565

9.دمياط

كلية التربية النوعية بجوار مدرسة الكفراوي -مها وجدي السويدي - 01004201232

كلية الفنون التطبيقية بجوار مكتبة مصر العامة- سامح أحمد فرج- 010120700254

نشوى أبو جلالة- 0122001547

منى محمود الرصاص - 01090414629

10 بني سويف

معمل الحاسب الآلي بكلية الإعلام- إبراهيم عبده - 01005363098

معمل تكنولوجيا المعلومات- محمد إبراهيم شاكر - 01222645551

المعمل المركزي حرم الجامعة

معمل الحاسب الآلي بكلية الحاسبات بشرق النيل مجمع التعليم الصناعي

11. حلوان

معمل كلية الهندسة بالمطرية-عاطف محمد جودة - 01024402540

معمل كلية الهندسة بحلوان-منجد محمد محمد - 01001531546

أحمد محمد سمير - 01005253557

معمل كلية التربية الرياضية بنين بالهرم- حنان سيد سليمان - 01113346620

معمل كلية الفنون الجميلة بالزمالك- ياسر جمال أمين - 01228800607

معمل كلية التربية الموسيقية الزمالك- ممدوح إبراهيم شرارة - 01003955115

12.المنيا

معمل ملحق كلية دار علوم داخل الحرم الجامعي- صالح إبراهيم عمار- 01020334873

معمل ملحق كلية التربية الرياضية داخل الحرم- محمد أيمن كمال- 01001813223

معمل المدينة الجامعية للبنين بجوار فرع البنك الأهلي للجامعة- سامية سويلم أحمد -0122330137

13. قناة السويس

مركز تطوير التعليم الجامعي ك 4.5 الطريق الدائري الإسماعيلية- إبراهيم السيد أحمد زيد - 01288988118

14. المنوفية

مجمع الكليات (صالة كلية الحقوق) شبين الكوم- ماهر محمدي سنبل - 01114729748

15. السادات

عبد الحميد البغدادي 0100465288

إدارة الجامعة - الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب مبنى رقم 205 المنطقة الرابعة

عمل التطوير 1, 2, 3 بمبنى المدرجات

16 جنوب الوادي

مبنى قاعة المؤتمرات مدرجة كلية الآداب بقنا- 01002705913

نادي التكنولوجيا حاسبات ومعلومات مبنى الإدارات الدور الأرضي بفرع الأقصر-على فكرى-01097247533

كلية الحاسبات والمعلومات- 01000768676

كلية التربية بالغردقة

17. الفيوم

معمل الحاسب الآلي بكلية الهندسة بالجامعة- 0842154834

معمل الحاسب الآلي بكلية الزراعة- 0842144029

معمل الحاسب الآلي بكلية العلوم- 0842154890

18. بنها

معمل كلية التجارة - 0133225493



معمل كلية الزراعة بمشتهر- د/ رحاب عبد الرؤف ذكى - 0132468150

19. سوهاج

معمل مركز المشروع تطوير نظم تقويم الطلاب بدروم مبنى كلية الطب- علاء عاطف الصادق- 011150066215

معمل مدرجات كلية التجارة

20 كفر الشيخ

معامل كلية التربية النوعية كفر الشيخ- د/ محمود أبو المجد سليمان- 01069626065

21 بورسعيد

معامل كلية التربية النوعية نقطة مدينة بورسعيد- د/ أشرف البردعي- 01000270585

معامل كلية الهندسة نقطة مدينة بور فؤاد- د/ اسلام السيد عبد الفتاح- 01004737209

22. السويس

معمل كلية الآداب والعلوم بالجامعة- احمد ضاحي سالم- 01003963119

23. مرسى مطروح

معمل كلية التربية-منى هنداوي- 01279917034

24 الوادي الجديد

معمل الرياضيات بكلية التربية- مدحت مصطفى خليل- 10094633470

25 العريش

معمل كلية التربية بالعريش-اشرف محمود - 01273088004

26 أسوان

معمل التنسيق الإلكتروني بمقر الجامعة بصحاري- عمرو محمد عبد اللطيف- 01206562222.

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