هندسة أسيوط تحصد مراكز متقدمة بالمسابقة الدولية Formula Student UK 2025 (صور)

حقّق فريق "Assiut Motorsport" بكلية الهندسة – جامعة أسيوط، إنجازًا دوليًا جديدًا بحصوله على مراكز متقدمة ضمن فعاليات مسابقة Formula Student UK 2025، والتي أُقيمت في الفترة من 16 إلى 20 يوليو الجاري على حلبة Silverstone بالمملكة المتحدة، بمشاركة أكثر من 100 فريق طلابي من مختلف دول العالم.

وجاءت مشاركة الفريق تحت رعاية كريمة من الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور خالد صلاح، عميد كلية الهندسة، وإشراف علمي الدكتور جمال عبد الناصر، منسق برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات، والمهندس هاني فرجاني، المدرس المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية، والمهندس أحمد هشام والمهندس زياد ياسر، المعيدَين بذات القسم.

حرص جامعة أسيوط على دعم الابتكار والأنشطة الطلابية العلمية

وأشاد رئيس جامعة أسيوط، بالإنجاز الدولي الذي حققه فريق Assiut Motorsport بكلية الهندسة، مؤكدًا أن المشاركة المشرفة تعكس كفاءة طلاب الجامعة وقدرتهم على التميز والمنافسة عالميًا، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم الابتكار والأنشطة الطلابية العلمية، وتوفير بيئة محفزة للتفوق والإبداع.

فريق جامعة أسيوط يحقق مراكز في فعاليات مسابقة Formula Student UK 2025

وتمكّن الفريق من تحقيق المركز العاشر في Cost Event، والمركز الرابع عشر في Design Event ضمن فئة Concept Class التي شارك فيها 42 فريقًا طلابيًا، كما أحرز مركزًا متميزًا في الترتيب العام للمسابقة، التي تُعد من أعرق وأكبر المسابقات الهندسية المتخصصة في تصميم سيارات السباق على مستوى العالم.

وفي هذا السياق، تقدّم الدكتور خالد صلاح سعيد، عميد كلية الهندسة بجامعة أسيوط، بخالص التهنئة للفريق على أدائه المشرف وتمثيله المتميز للكلية والجامعة في هذا المحفل العالمي، مشيدًا بجهود الطالب عبد الله خالد عبد الكريم، قائد الفريق، وكافة الأعضاء المشاركين في إعداد المشروع.

كما أعرب الدكتور خالد صلاح عن بالغ شكره وتقديره لقيادة الجامعة ممثلة في الدكتور أحمد المنشاوي والدكتور أحمد عبد المولى، على دعمهما المتواصل للأنشطة الطلابية العلمية، مثمنًا كذلك مبادرة نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط لرعاية الفريق ودعمه خلال استعداداته للمشاركة الدولية.

ويُعد فريق "Assiut Motorsport" من الفرق العلمية النشطة بكلية الهندسة بجامعة أسيوط، ويعمل تحت مظلة اللجنة العلمية باتحاد طلاب الكلية، وبإشراف إداري من إدارة رعاية الشباب، وإشراف علمي مباشر من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم الهندسة الميكانيكية.

وقد مثّل الفريق أمام لجنة التحكيم الدولية كل من الطالب شادي إميل، والطالب محمد وائل، حيث نجحا في تقديم عرض فني شامل للمشروع ومناقشته باحترافية نيابة عن باقي أعضاء الفريق، وهو ما نال استحسان لجان التحكيم وأكد كفاءة طلاب جامعة أسيوط وقدرتهم على المنافسة في كبرى المسابقات العالمية.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لرؤية جامعة أسيوط في دعم الإبداع والابتكار وتشجيع الطلاب على المشاركة في المحافل الدولية لصقل مهاراتهم العلمية والعملية، تأكيدًا على مكانة جامعة أسيوط كمنارة علمية رائدة في قلب صعيد مصر.

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