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فريق جامعة أسيوط يحصد المركز الرابع بمسابقة إيناكتس العالمية

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فيتو

 هنأ الدكتور أحمد المنشاوي؛ رئيس جامعة أسيوط الطلاب الفائزين بمسابقة إيناكتس العالمية ٢٠٢٤ لريادة الأعمال؛ لتميزهم، وتفوقهم، وحصولهم على المركز الرابع بالمسابقة، التي أقيمت بكازاخستان، فى مجال Action with Africa، على مستوى الجامعات المشاركة من ٣٣ دولة حول العالم.

 وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي؛ بما حققه الفريق، وحصوله على أعلى نتيجة في المسابقة على مستوى جامعات مصر، وتمنى للطلاب دوام التوفيق، متقدمًا بالشكر لكل من أسهم في وصولهم لهذا المستوى الراقي، وحصولهم على هذا المركز المتقدم على مستوى العالم. 

 

أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030

 

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أهمية المسابقة التي تهدف إلى دعم المبادرات الطلابية الهادفة إلى حل التحديات المجتمعية، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، حيث تمثل المسابقة منصة مثالية لعرض أفكار الشباب المبتكرة، ومشاريعهم الريادية التي تستهدف حل التحديات المجتمعية، وتقدم حلولًا مبتكرة لها؛ بما يعزز روح المسؤولية الاجتماعية لدى الشباب، ويدفعهم إلى التفكير في حلول فعالة لمشاكل المجتمع، كما يعزز روح الابتكار، وريادة الأعمال لدى الطلاب، ويوفر فرص العمل.

 

 جاءت مشاركة الفريق في المسابقة، تحت إشراف؛ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عدوي مستشار رئيس الجامعة لشئون الخريجين، وريادة الأعمال، والابتكار، والمشرف الأكاديمي على الفريق، ونادي العلوم بالجامعة، وقاد الفريق خلال مراحل المسابقة الطالب يوسف رضا، وبدعم من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

 

استخدام مخلفات الأسماك في تطوير حلول فعالة للمشكلات الصحية لضحايا الحروق 

 

 ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد المولى، أن الفريق قدم مشروع "ESCA"، الذي يُعدّ مشروعًا مبتكرًا يستهدف استخدام مخلفات الأسماك مثل القشور والأمعاء؛ في تطوير حلول فعالة للمشكلات الصحية، ومساعدة ضحايا الحروق، بالإضافة إلى معالجة بعض المشكلات البيئية، كما يسهم المشروع أيضًا في توفير فرص عمل للشباب والسيدات.

 

فريق "إيناكتس" جامعة أسيوط يحقق أعلى نتيجة على مستوى الجامعات المصرية

 

 وأضاف الدكتور محمد عدوي أن الفريق اجتاز جميع مراحل المسابقة بنجاح؛ حتى تمكن من أن يكون ضمن أفضل الفرق المتأهلة للتصفيات النهائية؛ ليحصد بذلك المركز الرابع عالميًا، وحقق فريق "إيناكتس" جامعة أسيوط أعلى نتيجة في المسابقة على مستوى الجامعات المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة، والبالغ عددها نحو 50 جامعة، حيث حصل فريق جامعة حلوان على المركز السابع، وفريق جامعة القاهرة على المركز الحادي عشر، وحصل فريق جامعة الإسكندرية على المركز الثاني عشر.

بجوائز مالية، جامعة أسيوط تنظم مسابقة أدبية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

فريق جامعة أسيوط "إيناكتس" يفوز في مسابقة "Action with Africa" ويتأهل للنهائي

 

جدير بالذكر، أن منظمة ENACTUS هي منظمة رائدة في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية، وتتواجد إيناكتس في 33 دولة حول العالم، وتضم أكثر من 1626 جامعة، وفي مصر وحدها، تمتد فروع المنظمة لتشمل 62 جامعة وكلية، وتنظم كأس العالم السنوي لريادة الأعمال في شهر أكتوبر من كل عام.

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