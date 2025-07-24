الكشف عن رقم قميص إيكيتيكي مهاجم ليفربول الجديد

أعلن نادي ليفربول رسميًّا، عن رقم قميص مهاجمه الجديد هوجو إيكيتيكي بعد التعاقد معه رسميا من نادي اينتراخت فرانكفورت.

وسيرتدي إيكيتيكي القميص رقم 54 مع ليفربول بداية من الجولة الاسيوية خلال الإعداد للموسم الجديد.

وأنهى ليفربول إجراءات ضم هوجو إيكيتيكي، ليصبح الصفقة السادسة لنادي ليفربول في الانتقالات الصيفية، بعدما ضم جيريمي فريمبونج وفلوريان فيرتز من باير ليفركوزن وميلوس كيركيز من بورنموث، والحارس فريدي وودمان في صفقة انتقال حر، والحارس أرمين بيتشي.

قائمة أغلى 10 لاعبين فرنسيين في تاريخ صفقات كرة القدم

واقتحم هوجو إيكيتيكي قائمة أغلى 10 لاعبين فرنسيين في تاريخ صفقات كرة القدم، بعدما انتقل اليوم رسميًا إلى ليفربول بقيمة 90 مليون يورو، شاملةً الإضافات.

موقع Transfermarkt، يشير إلى تصدر كيليان مبابي قائمة الأغلى، بقيمة 180 مليون يورو دفعها باريس سان جيرمان لشراء عقده بشكل نهائي من موناكو صيف 2018.

وتعاقد برشلونة مع ثاني وثالث أغلى اللاعبين الفرنسيين تاريخيًا، عندما دفع 135 مليون يورو لضم عثمان ديمبيلي من بوروسيا دورتموند، و120 مليون يورو لضم أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد.

وكانت عودة بول بوجبا إلى مانشستر يونايتد من يوفنتوس صيف 2016 تاريخية، بعدما دفع النادي الإنجليزي 105 ملايين يورو لاستعادة اللاعب الذي خرج قبل أربع سنوات فقط في صفقة حرة.

في نهاية ميركاتو صيف 2023، تعاقد باريس سان جيرمان مع المهاجم راندال كولو مواني من فرانكفورت بقيمة 95 مليون يورو، وبعد عامين نجح النادي الألماني في تسويق إيكيتيكي بقيمة مشابهة لنادي ليفربول.

وتخطى انتقال إيكيتيكي 4 صفقات فرنسية، 3 منها بقيمة 80 مليون يورو، دفعها تشيلسي لضم ويسلي فوفانا، وريال مدريد للتعاقد مع أوريليان تشواميني، وبايرن ميونيخ للفوز بخدمات لوكاس هيرنانديز.

وإن كانت كل هذه الصفقات للاعبين من الجيل الجديد، فإن المرتبة العاشرة محجوزة لصفقة تاريخية قبل 24 عامًا، عندما انتقل الأسطورة زين الدين زيدان لريال مدريد من يوفنتوس بقيمة 77.5 مليون يورو، وهي الصفقة الأغلى آنذاك، وظلت هكذا لسنوات كثيرة.

فيما تجاوز هوجو إيكتيكي صاحب الـ23 عامًا الفحوصات الطبية ووافق على الشروط الشخصية مع ليفربول، مما يسمح له بالسفر إلى هونج كونج للانضمام لزملائه الجدد في جولتهم التحضيرية للموسم الجديد في آسيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وينتقل إيكيتيكي إلى ليفربول عقب موسم ونصف قضاها في ألمانيا مع آينتراخت فرانكفورت، بعد أن لعب معهم في البداية على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان.

وأحرز إيكيتيكي 26 هدفًا في 64 مباراة مع آينتراخت فرانكفورت، وقد اختير اللاعب ضمن تشكيل الموسم المثالي في الدوري الألماني لموسم 2024-2025.

ليفربول يعلن تعديل موعد مباراتين بالدوري الإنجليزي

فيما أعلن نادي ليفربول تعديل مواعيد مباراتين له في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي (2025-2026) خلال شهر سبتمبر المقبل.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي يوم 15 أغسطس المقبل بمواجهة ليفربول وبورنموث.

وذكر ليفربول عبر موقعه الرسمي أنه تم تعديل موعد مباراتي بيرنلي وإيفرتون حيث جاءت المواعيد الجديد للمباريات كالتالي:

- بيرنلي ضد ليفربول: الأحد 14 سبتمبر (الساعة 4 مساء)

- ليفربول ضد إيفرتون (ديربي ميرسيسايد): السبت 20 سبتمبر (2:30 مساء)

لويس دياز يضغط على ليفربول للموافقة على الانتقال لهذا الفريق

من ناحية أخرى، يرغب نادي بايرن ميونخ الألماني ولويس دياز نجم فريق ليفربول الإنجليزي في التوصل إلى اتفاق قريب مع الريدز بشأن انتقال اللاعب.

لويس دياز يطلب الانضمام إلى بايرن ميونخ

يبدو أن لويس دياز قدم طلبًا واضحًا إلى ناديه الحالي بشأن المفاوضات الجارية بين بايرن ميونخ وليفربول.

وفقًا لإذاعة كولومبيا، التابعة لشبكة كاراكول راديو، إحدى أهم شبكات الإذاعة في كولومبيا، موطن لويس دياز، فقد طلب الجناح من الريدز قبول العرض القادم من البطل الألماني، ما لم يقدم ليفربول له عقدًا محسنًا بشروط رواتب أعلى بكثير، كما وعده في مايو الماضي.

وبذلك يأمل دياز في التوصل إلى اتفاق سريع بين الناديين، ويقال إن ليفربول رفض بالفعل عرضين من ميونيخ، ووفقًا للتقارير، بلغت قيمة العرض المحسن 67.5 مليون يورو.

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