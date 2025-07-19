السبت 19 يوليو 2025
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رياضة

شاهد أهداف مباراة توتنهام ضد ريدينج استعدادا لانطلاق الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبير،
توتنهام هوتسبير، فيتو

حقق فريق توتنهام هوتسبير فوزا مستحقا على حساب منافسه ريدينج، بهدفين نظيفين، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين على ملعب سليكت كار ليسينج، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد من الدوري الإنجليزي بدرجاته المختلفة.

يلعب توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” فيما يلعب فريق ريدينج في دوري الردجة الأولى الشامبيون شيب.

هدفا توتنهام في مرمى ريدينج

أحرز الهدف الأول لفريق توتنهام هوتسبير في مرمى ريدينح اللاعب ويل لانكشير، ثم عزز اللاعب لوكا فوسكوفيتش التقدم بالهدف الثاني، لينتهي اللقاء بفوز توتنهام بهدفين دون مقابل.

المباراة شهدت تألقا للمهاجم الغاني محمد قدوس المنضم حديثا لفريق توتنهام، وساهم قدوس في صناهة الهدف الثاني لفريق بأسيست رائع، إستغله زميله لوكا فوسكوفيتش في تسجيل الهدف الثاني.

بداية جيدة للمدير الفني الجديد لتوتنهام

كان نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، حسم في يونيو الماضي ملف المدرب الجديد للفريق، وأعلن   مساء يوم الخميس 12 يونيو، عن خليفة الأسترالي أنجي بوستيكوجلو الذي تمت إقالته

توماس فرانك مدربا جديدا لفريق توتنهام

 وأعلن النادي اللندني توتنهام، في بيان عبر موقعه الرسمي، تعاقده مع الدنماركي توماس فرانك، ليكون المدير الفني للفريق الأول.

وأوضح البيان أن عقد مدرب برينتفورد السابق مع السبيرز، يمتد حتى صيف 2028.

خبرات توماس فرانك في الكرة الإنجليزية

ويملك فرانك خبرات هائلة في الكرة الإنجليزية بعدما عمل مدربا لبرينتفورد منذ عام 2016، ليقدم الفريق تحت قيادته نتائج ومستويات جيدة.

وبحسب البيان، فإن فرانك استقدم من برينتفورد أيضا عددا من طاقمه المعاون، بالإضافة إلى أندرياس جيورجسون من مانشستر يونايتد.

ويأتي تعيين فرانك مدربا لتوتنهام بعد الانفصال عن بوستيكوجلو، الذي أعاد الفريق لمنصات التتويج بعد سنوات طويلة، حيث قاده للفوز بلقب الدوري الأوروبي بنهاية الموسم الماضي.

 

 

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