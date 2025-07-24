حديثه عن حب النادي طلع مدهون بزبدة، هذا ما يخطط له أليو ديانج للرحيل عن الأهلي

رغم حديثه الإيجابي عن عودته للأهلي مجددًا، والتعبير عن سعادته الكبيرة بهذه العودة إلا أن هناك شيئًا ما يعكر صفو هذه السعادة لم يفصح عنه المالي أليو ديانج خاصة في ما يتعلق بمصيره مع القلعة الحمراء.

وبالتزامن مع إشادة اللاعب بالنادي الأهلي وجماهيره إلا أن هناك أزمة داخل جدران النادي الأهلي، بطلها أليو ديانج لاعب خط الوسط، قبل شهور قليلة من انتهاء تعاقده رسميًّا مع القلعة الحمراء.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن المالي أليو ديانج يخطط للرحيل المجاني عن صفوف القلعة الحمراء، بعد رفضه شروط الأهلي لتجديد التعاقد.

وكشفت تقارير صحفية، أن الأهلي عرض على ديانج تجديد التعاقد مقابل 800 ألف دولار سنويا، وجاء الرد بالرفض وطلب الحصول على 1.8 مليون دولار سنويًّا، وهو مبلغ خيالي لا يستطيع الأهلي توفيره.

وأوضح المصدر، أن اللاعب قرر فرض شروط تعجيزية أمام إدارة النادي الأهلي، من أجل عدم تجديد التعاقد، والرحيل الموسم المقبل دون تحقيق القلعة الحمراء أي استفادة مالية تذكر.

وقال المصدر، أن اللاعب يحق له التوقيع لأي نادي بدءًا من شهر يناير المقبل، وأن الأهلي يسعى لتجديد عقد اللاعب مع إقناعه بالموافقة على رحيله حال تلقي عروض مناسبة.

وأكد اللاعب خلال مفاوضاته مع النادي الأهلي خلال الساعات المقبلة، تلقيه عرضين الأول من نادي الخلود السعودي للانتقال بشكل نهائي مقابل 4 ملايين دولار بالإضافة إلى المكافآت، والثاني من أحد الأندية القطرية.

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