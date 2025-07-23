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رياضة

بحضور شادي محمد ولوبوف، نورا خالد لاعبة الأهلي تحتفل بخطبتها

نورا خالد لاعبة الأهلي
نورا خالد لاعبة الأهلي تحتفل بخطبتها بحضور شادي محمد ولوبوف

احتفلت نورا خالد لاعب كرة القدم النسائية بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، بحفل خطبتها على أحمد غنيم مدرب كرة القدم، وسط أجواء مبهجة جمعت أفراد أسرتها وأسرة الكرة النسائية داخل القلعة الحمراء.

وأقيم  الحفل في أجواء رائعة، بحضور شادي محمد، نائب المدير الرياضي لقطاع الكرة النسائية، والمدير الفني ديميتري لوبوف، اللذان حرصا على تقديم التهنئة للعروس، متمنين لها دوام السعادة والتوفيق على المستوى الشخصي والرياضي، كما حضر جميع أعضاء قطاع الكرة النسائية بالنادي الأهلي.

بحضور شادي محمد ولوبوف، نور خالد لاعبة الأهلي تحتفل بخطبتها 
بحضور شادي محمد ولوبوف، نورا خالد لاعبة الأهلي تحتفل بخطبتها 

الأهلي يتعاقد مع نور يوسف لتدعيم فريق كرة القدم النسائية

أعلن شادي محمد، نائب المدير الرياضي لقطاع كرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع اللاعبة الفلسطينية نور يوسف، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي خلال الفترة المقبلة. ‏‎

بحضور شادي محمد ولوبوف، نور خالد لاعبة الأهلي تحتفل بخطبتها 
بحضور شادي محمد ولوبوف، نورا خالد لاعبة الأهلي تحتفل بخطبتها 

وأضاف شادي محمد أن اللاعبة وقعت على عقود انتقالها للأهلي لمدة موسمين، بعد إنهاء كافة الأمور المتعلقة بالتعاقد.

بحضور شادي محمد ولوبوف، نور خالد لاعبة الأهلي تحتفل بخطبتها 
بحضور شادي محمد ولوبوف، نورا خالد لاعبة الأهلي تحتفل بخطبتها 

‏‎وأوضح نائب المدير الرياضي لقطاع كرة القدم النسائية بالأهلي أن نور يوسف تمثل إضافة قوية للفريق، لافتًا إلى أن التعاقد معها، يأتي في ضوء خطة تدعيم صفوف الفريق؛ من أجل المنافسة بقوة على حصد بطولات الموسم المقبل.

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الأهلي النادي الأهلي نورا خالد فريق الكرة النسائية بالأهلي شادي محمد

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