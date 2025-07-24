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رياضة

أول تعليق من ديانج بعد العودة إلى الأهلي وهذا رد فعله على وجود زيزو

أليو ديانج، فيتو
أليو ديانج، فيتو

عبر المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالعودة من جديد إلى صفوف القلعة الحمراء.

وقال ديانج في تصريحات تلفزيونية: "النادي الأهلي بيتي، وسعيد للغاية بالعودة مجددًا، الأجواء هنا رائعة والجميع يعمل بقلب رجل واحد، جماهير الأهلي دائمًا ما تمنحني الدعم والثقة، وأنا ممتن لهم وسأقاتل داخل الملعب لإسعادهم".

وأضاف: "كرة القدم لعبة جماعية، وأنا مجرد عنصر في منظومة قوية، مستعد للمشاركة في أي وقت وفق رؤية الجهاز الفني، وأعمل بكل قوة للعودة إلى التشكيل الأساسي".

وعن المنافسة داخل الفريق، قال: "هذا أمر طبيعي في ناد كبير يسعى دائما لحصد البطولات، وعلى المستوى القاري، الأهلي لا يقارن بأحد، وهو الرقم واحد في إفريقيا، ولذلك ليس غريبا أن يتوج بكل الألقاب".

وتطرق ديانج للحديث عن المنافسين المحليين، قائلا: "نحترم جميع الأندية، سواء الزمالك أو بيراميدز، لكن تركيزنا دائمًا على أنفسنا، نحن مطالبون بالفوز في كل مباراة والتتويج بجميع البطولات".

وواصل:"  تعاملت مع عدة مدربين منذ انضمامي للأهلي، وكل منهم له طريقته، وريبيرو مدرب مميز للغاية، يقوم بعمل كبير، ونسعى للتأقلم على أسلوبه سريعاو لدي ثقة بأنه سيقود الفريق للكثير من النجاحات".

واختتم ديانج تصريحاته، قائلًا: "تفاجأت بانضمام زيزو للأهلي، لكنني سعيد جدًّا بذلك، لانه  لاعب رائع، والأهلي مستمر في تدعيم صفوفه بأسماء مميزة، الإدارة تعمل بشكل احترافي دائمًا من أجل استمرار النجاحات".

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