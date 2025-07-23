كرة اليد، الاتحاد الدولي يخطر الأهلي بأحقية اختيار مجموعته في المونديال

كرة اليد، تلقى النادي الأهلي خطابا من الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى، يتضمن أحقية الأحمر في اختيار مجموعته ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب” المقرر لها خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومنح الاتحاد الدولي النادي الأهلي أحقيته في اختيار مجموعته بصفته بطلا لكأس السوبر الأفريقي، على الرغم من مشاركة الزمالك بصفته النادي المستضيف.

وتضم قائمة الفرق المشاركة في البطولة كل من:

الأهلي - بطل السوبر الإفريقي 2025

الزمالك - وصيف إفريقيا والفريق المستضيف

فيزبريم المجري - بطل العالم 2024

ماجديبورج الألماني - بطل دوري أبطال أوروبا 2025

الشارقة الإماراتي - بطل آسيا 2025

تاوباتي البرازيلي - بطل أمريكا الجنوبية 2025

كاليفورنيا إيجلز الأمريكي - بطل أمريكا الشمالية والكاريبي 2025

جامعة سيدني الأسترالي - بطل أوقيانوسيا 2025

برشلونة - دعوة من اللجنة المنظمة

وتقام بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”، خلال الفترة من 26 سبتمبر المقبل وحتى 2 أكتوبر المقبل، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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