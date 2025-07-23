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رياضة

ريال مدريد يستعد لتقديم أول عرض لضم صخرة دفاع ليفربول

ريال مدريد وليفربول
ريال مدريد وليفربول

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن استعداد نادي ريال مدريد لتقديم أول عرض لضم لاعب ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال صحيفة ماركا الإسبانية: إن ريال مدريد يدرس تقديم أول عرض من أجل ضم الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول في الأسابيع المقبلة.

ويرغب ريال مدريد في تدعيم صفوفه الدفاعية قبل بداية الموسم بعد المشاكل التي ظهر عليها الفريق في كأس العالم للأندية.

كما كشف تقرير صحفي إسباني، عن رغبة نادي ريال بيتيس في التعاقد مع داني سيبايوس، لاعب وسط فريق ريال مدريد.

ومن المتوقع أن يواجه سيبايوس صعوبة في حجز مكان أساسي في تشكيلة ريال مدريد تحت قيادة تشابي ألونسو، خاصة في وجود جود بيلينجهام وتفضيل المدرب الإسباني للتركي الشاب أردا جولر.

مطالب ريال مدريد لبيع سيبايوس إلى بيتيس

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال بيتيس قدم عرضًا لضم سيبايوس مقابل 5 ملايين يورو، لكن ريال مدريد رفض وطلب 15 مليون يورو.

من جانبه، ووفقًا للصحيفة ذاتها، فقد وافق اللاعب على تخفيض راتبه الذي يحصل عليه في ريال مدريد، من أجل العودة لفريقه السابق.

وقال سيبايوس في تصريحات صحفية قبل أيام: "ريال بيتيس بيتي وسيظل كذلك دائمًا، آمل أن يكون بابه مفتوحًا لي.. سنتحدث عن مستقبلي بعد هذا الأسبوع".

أرقام سيبايوس مع ريال مدريد 

وينتهي عقد سيبايوس مع ريال مدريد صيف 2027.

وشارك سيبايوس مع ريال مدريد هذا الموسم في 43 مباراة، لكن لم يتمكن من تسجيل أهداف، وصنع هدفين.

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