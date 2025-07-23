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رياضة

ماركا: ريال مدريد يسعى لتعزيز مركز قلب الدفاع

ريال مدريد،فيتو
ريال مدريد،فيتو

سلطت تقارير لصحيفة ماركا الإسبانية، الضوء على احتياجات فريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتبت ماركا في تقريرها أن أداء اللاعبين في كأس العالم للأندية ومشاكل اللياقة البدنية جعلا مركز الدفاع مصدر القلق الرئيسي لإدارة النادي.

وأضاف أن النادي يرى أن الأمر أصبح ملحًا، وأن مركز قلب الدفاع هو أضعف نقطة في التشكيلة حاليًا

وكشفت أن إبراهيما كوناتي لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وويليام ساليبا مدافع آرسنال، هما الخياران الرئيسيان لريال مدريد خلال الفترة القادمة.

وأضافت أن ليفربول يعتقد أن ريال مدريد قد نجح بالفعل في إقناع إبراهيما كوناتي بالانضمام إليه، ولكن النادي الإنجليزي لا يرغب في بيعه بسعر منخفض، ولكنه في الوقت نفسه لا يريد خسارته مجانًا في عام 2026.

وعلى الجانب الآخر، ينفتح ويليام ساليبا مدافع آرسنال على تقديم تنازلات مالية من أجل الانضمام إلى ريال مدريد.

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