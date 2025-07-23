مبابي يرتدي القميص رقم 10 في ريال مدريد بعد رحيل مودريتش

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد سيرتدي القميص رقم 10 مع النادي الملكي بداية من الموسم الجديد.

مبابي يوافق على حمل الرقم التاريخي

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الإعلان الرسمي لم يصدر بعد، لكن الاتفاق بات شبه نهائي، بانتظار اللمسة الأخيرة التي تبدو أقرب إلى إجراء بروتوكولي، بعدما أبدى اللاعب موافقته الكاملة على حمل الرقم التاريخي.

الرقم 10 ظل شاغرًا بعد رحيل الأسطورة لوكا مودريتش لصفوف ميلان، والذي ارتداه منذ عام 2017 بعد رحيل خاميس رودريجيز.

نجوم حملوا القميص رقم 10 في ريال مدريد

وقبل مودريتش، حمل هذا الرقم كوكبة من نجوم اللعبة مثل مسعود أوزيل، ويسلي شنايدر، روبينيو، لويس فيجو، وقبلهم في حقبة التسعينيات، مايكل لاودروب وكلارنس سيدورف، واليوم، يبدأ فصل جديد من هذه السلسلة الذهبية مع مبابي.

اختيار الرقم لم يكن عشوائيًا، بل يمثل رسالة واضحة من إدارة ريال مدريد بمنح مبابي دورًا قياديًا داخل المشروع الجديد، إلى جانب كونه قرارًا استراتيجيًا على صعيد التسويق، خاصة وأن كيليان يرتدي الرقم 10 مع منتخب فرنسا، ما يجعل توحيد الرقم في النادي والمنتخب خطوة فعالة لتعزيز العلامة التجارية للنجم الفرنسي عالميًا.

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