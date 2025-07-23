إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق بعد 3 أيام من نتيجة الثانوية العامة

وجّه الدكتور جودة غانم، المشرف العام على مكتب التنسيق، التهنئة لطلاب الثانوية العامة الناجحين في العام الدراسي 2025، مؤكدًا حرص الدولة على تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد المختلفة.

اللجنة العليا للتنسيق تبدأ عملها فور تسلُّم النتائج

وأوضح غانم، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن مكتب التنسيق ينتظر استلام نتيجة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم رسميًا، لتبدأ بعدها اللجنة العليا للتنسيق في مراجعة شرائح المجاميع وتحديد الأعداد المتوقعة بكل قطاع جامعي.

التركيز على شرائح 70% إلى 95% لتوزيع الكليات

وأضاف أن اللجنة ستركّز في تحليلها على الطلاب الحاصلين على نسب ما بين 70% إلى 95%، لتقدير التوزيع العادل على القطاعات الجامعية المختلفة، مثل القطاع الطبي، والهندسي، وعلوم الحاسب، والقطاع التجاري، بهدف وضع الحدود الدنيا العادلة لكل شعبة.

إعلان المرحلة الأولى خلال 3 أيام

أكد المشرف العام على التنسيق أن تفاصيل المرحلة الأولى، بما يشمل موعد بدء التسجيل والحد الأدنى للقبول في كل شعبة (علمي علوم – علمي رياضة – أدبي)، ستُعلَن خلال 3 أيام من إعلان النتيجة الرسمية، حرصًا على سرعة إتاحة الفرصة للطلاب لتسجيل رغباتهم في وقت مناسب.

شفافية وعدالة في التنسيق.. وتيسيرات للطلاب

واختتم غانم حديثه بالتأكيد على أن وزارة التعليم العالي تضمن أقصى درجات الشفافية والعدالة في التنسيق، مع توفير كافة التيسيرات للطلاب، سواء من خلال مكاتب التنسيق الإلكتروني أو مراكز الاستعلام داخل الجامعات.

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