نتيجة الثانوية العامة، رسالة أمل وتحفيز من الأول علمي علوم ابن بني سويف للطلاب

نتيجة الثانوية العامة، أعرب الطالب يوسف سامي، ابن محافظة بني سويف والحاصل على المركز الأول بنتيجة الثانوية العامة 2025، شعبة علمي علوم، عن سعادته الغامرة بتفوقه، مشيرًا إلى أن حلمه كان الالتحاق بكلية الطب ليتمكن من خدمة أهله ومجتمعه.

الأول على الثانوية العامة 2025: "ربنا كرمني بالنجاح والنعمة"

وفي أول تعليق له بعد إعلان النتيجة، قال يوسف في تصريحات لإكسترا نيوز: "بتوفيق ربنا قدرت أحصل على المركز الأول، كنت بحلم بدخول كلية طب، والحمد لله ربنا كرمني، وسعيد جدًّا بالنعمة والكرم الكبير ده".

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رسالة أمل وتحفيز من الأول على الثانوية العامة علمي علوم

ووجَّه يوسف رسالة إلى زملائه من الطلاب قائلًا: "النجاح مش محتاج غير توكل على الله، وتنظيم وقت، وإرادة حقيقية.. والتوفيق دايمًا من عند ربنا".

نتيجة الثانوية العامة 2025، اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف نتيجة الثانوية العامة 2025، وانتهت الوزارة من إعداد القائمة الخاصة بأوائل الثانوية العامة لهذا العام، والتي تضم طلابًا من الشعبتين العلمية (علوم ورياضيات) والأدبية، إلى جانب طلاب مدارس المتفوقين وطلاب الدمج.

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