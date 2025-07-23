طريقة عمل سلطة الطحينة، لذيذة وسريعة التحضير

طريقة عمل سلطة الطحينة، سلطة الطحينة من أطباق المقبلات الشرقية الشهيرة التى لها شهرة واسعة فى الوطن العربى حيث تقدم بجانب اللحوم والأسماك والدجاج بأنواعها ويعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل سلطة الطحينة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة بدلا من شرائها جاهزة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل سلطة الطحينة.

مكونات عمل سلطة الطحينة:-

نصف كوب طحينة

2 فص ثوم مهروس

عصير ليمونة كبيرة

3 ملاعق كبيرة خل أبيض

نصف كوب ماء حسب القوام المطلوب

رشة ملح

رشة فلفل أسود

رشة كمون

ملعقة صغيرة بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل سلطة الطحينة:-

في وعاء عميق، ضعي الطحينة.

أضيفي عصير الليمون والخل وابدئي بالتقليب جيدا، ستلاحظين أن الخليط سيتماسك قليلا في البداية.

أضيفي الماء تدريجيا مع التقليب المستمر حتى تحصلي على القوام الذي ترغبين به ويفضل أن يكون متوسط الكثافة.

أضيفي الثوم المهروس والملح والفلفل الأسود والكمون وقلبي المزيج حتى يتجانس تماما.

اسكبي سلطة الطحينة في طبق التقديم وزينيها بالبقدونس أو رشة زيت زيتون أو رشة بابريكا حسب الرغبة.

إذا أردتى طعم أكثر حموضة، يمكنك زيادة كمية الليمون أو الخل حسب ذوقك.

يمكن إضافة ملعقة من الزبادي لمنح الطحينة قوام كريمي.

ولتحضير سلطة طحينة حارة، يمكن إضافة رشة شطة أو فلفل حار مطحون.

قدمي سلطة الطحينة بجانب المشاوي، الكباب، الحواوشي، أو حتى كغموس مع الخبز البلدي، كما يمكن استخدامها كصلصة داخل الساندوتشات.

طريقة عمل سلطة الطحينة

ولعمل الطحينة الخام في المنزل

مكونات عمل الطحينة:-

2 كوب من السمسم الأبيض (غير محمص)

1 كوب من الزيت النباتي (ويُفضل زيت الذرة أو زيت دوار الشمس)

رشة ملح (اختياري)

طريقة عمل الطحينة:-

ضعي السمسم في مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة.

قلبي السمسم باستمرار حتى يصبح لونه ذهبي خفيف (احذري من تحميصه الزائد حتى لا يصبح مرا).

اتركيه ليبرد تماما.

اتركيه ليبرد تماما. ضعي السمسم المحمص في محضرة الطعام (الخلاط الكهربائي الجاف).

اطحنيه جيدا حتى يصبح بودرة ناعمة.

أضيفي الزيت تدريجيا أثناء تشغيل الخلاط.

أضيفي الزيت تدريجيا أثناء تشغيل الخلاط. استمري في الخلط حتى تحصلي على قوام ناعم وكريمي.

إذا كانت الطحينة كثيفة جدا، يمكنك إضافة القليل من الزيت حتى تصلي للقوام المطلوب.

أضيفي رشة صغيرة من الملح إذا رغبت.

احفظي الطحينة في برطمان زجاجي نظيف ومحكم الإغلاق.

احفظي الطحينة في برطمان زجاجي نظيف ومحكم الإغلاق. ضعيها في مكان بارد وجاف أو داخل الثلاجة.

يمكن أن تبقى صالحة لعدة أسابيع.

يمكن استخدام السمسم المقشر أو غير المقشر، لكن المقشر يعطي طحينة بلون أفتح.

لا تكثري من الزيت حتى لا تصبح الطحينة سائلة جدًا.

يمكنك استخدام محمصة كهربائية بدلا من المقلاة لتحميص السمسم بشكل متساوى.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.