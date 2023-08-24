طريقة عمل الطحينة للمشويات، سهلة ولذيذة وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل الطحينة للمشويات، سلطة الطحينة من أنواع السلطة الشرقية اللذيذة التى تقدم عادة بجانب المشويات ولها مذاق مميز لا يقاوم.

وطريقة عمل الطحينة للمشويات، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها لإسعاد أفراد الأسرة، وتقدم بجانب الأكلات المختلفة.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل الطحينة للمشويات.

مكونات عمل الطحينة للمشويات:-

ربع كوب طحينة خام

3 ملاعق كبيرة خل ابيض

ربع كوب ماء ساخن

4 ملاعق لبن حليب

ملح

فلفل اسود

كمون

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بابريكا

فص ثوم مفروم

طريقة عمل الطحينة للمشويات:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها الطحينة ونضيف لها الخل الابيض ونقلب جيدا حتى تتماسك الطحينة.

ثم نضيف لها الماء الساخن تدريجيا حتى يتحول قوام الطحينة إلى كريمي، ويمكن استخدام كمية الماء كلها أو أقل أو أكثر على حسب نوع الطحينة.

ويمكن التحكم فى سماكة الطحينة حسب الرغبة من خلال تزويد الماء فهناك مايفضل قوامها خفيف وآخرون يفضلونها غليظ.

ثم نضيف اللبن الحليب مع التقليب، واخيرا نتبل بالملح والفلفل والبابريكا والثوم والكمون ونقلب جيدا.

ثم تقدم بجانب المشويات.

طريقة عمل الطحينة للمشويات، فيتو

وهناك طريقة أخرى لعمل الطحينة للمشويات

مكونات عمل سلطة الطحينة:-

كوب إلا ربع طحينة خام

خل ابيض على حسب القوام

ماء ساخن على حسب قوام الطحينة

كوب زبادي

ملح

فلفل اسود

كمون

بابريكا

فص ثوم مفروم

طريقة عمل سلطة الطحينة للمشويات:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها الطحينة ونضيف لها الخل الابيض ونقلب جيدا حتى تتماسك الطحينة.

ثم نضيف لها الماء الساخن تدريجيا حتى يتحول قوام الطحينة إلى كريمي، ويمكن استخدام كمية الماء على حسب نوع الطحينة.

ويمكن التحكم فى سماكة الطحينة حسب الرغبة من خلال تزويد الماء فهناك مايفضل قوامها خفيف وآخرون يفضلونها غليظ.

ثم نضيف الزبادى مع التقليب، واخيرا نتبل بالملح والفلفل والبابريكا والثوم والكمون ونقلب جيدا.

ثم تقدم بجانب المشويات.

ويمكن عمل الطحينة للمشويات الاقتصادية

مكونات عمل الطحينة الاقتصادية:-

3 أرغفة خبز شامى

ربع كوب طحينة خام

خل ابيض

ثوم مفروم

كمون

بابريكا

ملح

فلفل اسود

ماء ساخن

طريقة عمل الطحينة الاقتصادية:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الخبز والماء ونضرب جيدا حتى نحصل على قوام ناعم جدا.

ثم نضيف الطحينة وباقى المكونات ونضرب جيدا حتى تتجانس المكونات ونحصل على كمية وفيرة من سلطة الطحينة.

ثم تقدم بجانب المشويات.