النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية عن آليات التحقيق

اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، فعاليات ورشة عمل حول "آليات التحقيق والتصرف"، والتي جرى عقدها على مدار يومين بمشاركة (٢١) من أعضاء النيابة الإدارية من درجة معاون نيابة حتى وكيل نيابة من الفئة الممتازة.

واستهلت فعاليات الختام بكلمة ترحيبية للمستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، نقل خلالها تحيات المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، وتمنياته بأن تحقق ورشة العمل أهدافها المرجوة في إثراء المعرفة القانونية والخبرة العملية للأعضاء المشاركين.

حرص المركز على دعم هذه الورشة التدريبية

وأكد حرص المركز على دعم هذه الورشة التدريبية بنخبة متميزة من المحاضرين تنفيذًا لتوجيهات المستشار رئيس الهيئة، بضرورة الاستمرار في عقد الأنشطة التدريبية بكافة محافظات الجمهورية التي تستهدف استعراض كافة الإشكاليات والتحديات العملية والقانونية التي تواجه الأعضاء أثناء أدائهم لمهام عملهم القضائي وذلك من خلال التطبيق العملي بما يعود بالنفع على المشاركين.

تضمن برنامج ورشة التدريب مناقشة ودراسة عددًا من القضايا العملية عبر حلقات تدريبيّة، على يد نخبة من المحاضرين جاءت وفقًا للجدول الزمني الخاص بالبرنامج التدريبي على النحو التالي: المستشار حلمي حسين حلمي – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، المستشار محمد عبد الهادي عمر – عضو إدارة التفتيش القضائي، المستشار عصام كمال أبو الروس – عضو إدارة التفتيش القضائي، المستشارة نهى أسامة أحمد – عضوة إدارة التفتيش القضائي.

وفي ختام الفعاليات تم تسليم المشاركين شهادات المشاركة في ورشة العمل.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

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