15 لاعبا، سيراميكا كليوباترا الوجهة المفضلة لـ الراحلين عن الأهلي

برز نادي سيراميكا كليوباترا منذ صعوده إلى الدوري الممتاز، كواحد من الفرق الطامحة، التي تسعى لإثبات مكانتها في كرة القدم المصرية.

لكن في الفترة الأخيرة، بدأت تظهر علامات استفهام كبيرة حول طبيعة علاقته بالنادي الأهلي، بعد أن أصبح الوجهة الأولى لأي لاعب لا مكان له في التشكيل الأساسي لبطل إفريقيا.

وبات من المعتاد أن يرسل الأهلي لاعبيه الخارجين عن احتياجات الفريق الفنية أو التي انتهت مسيرتهم مع الفريق إلى سيراميكا، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، ليعاد بعضهم بعد فترة إذا تألق، أو يظلوا على قوة فريق سيراميكا.

اللاعبون المنضمون من الأهلي إلى سيراميكا

بدأت الملامح تتضح عندما انتقل عدد كبير من لاعبي الأهلي إلى سيراميكا وهم: أحمد ياسر ريان، صالح جمعة، صلاح محسن، أحمد رمضان بيكهام، محمد شكري، أحمد القندوسي، سعد سمير، أحمد عابدين، يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد رضا، أحمد أشرف، وكريم نيدفيد، كريم الدبيس، خالد عبد الفتاح، وكان آخر المنضمين لنادي سيراميكا هو عمرو السولية.

علاقة قوية للغاية بين الأهلي وسيراميكا

أحمد رمضان بيكهام بعد أن خرج من حسابات الأهلي وانتقل لفريق سيراميكا، ولم يرتبط اسمه كثيرا بالأحمر منذ مغادرة الفريق، لكن مع حاجة القلعة الحمراء لمدافع، لم يجد مسئولو الأهلي صعوبة في استعادته من سيراميكا، وكأن الصفقة، تتم عند الطلب.

وبحسب تصريحات الإعلامي أحمد شوبير، فإن العلاقة وصلت إلى درجة أن سيراميكا عرض على الأهلي ضم بيكهام في كأس العالم للأندية أولا، على أن يتم الاتفاق حول المقابل المالي لاحقا، وهو ما يعكس العلاقة القوية بين مسئولي الناديين.

حيث قال شوبير في تصريحاته: "هناك علاقة قوية للغاية تجمع النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وهذا واضح في ملف انضمام أحمد رمضان بيكهام".

وأضاف: "رئيس سيراميكا محمد أبو العينين قال للأهلي، خدوا بيكهام وشاركوا بيه في كأس العالم للأندية، وبعد ما الفريق يرجع من أمريكا، نبقى نتكلم في قيمة الصفقة".

هذه الواقعة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، فاللاعبون الذين يتألقون في صفوف سيراميكا، كثيرا ما يجدون أنفسهم على رادار الأهلي من جديد، بعد أن اكتسبوا الخبرة، وحصلوا على دقائق لعب لم تكن متاحة لهم داخل الجزيرة، ومثال علي ذلك ايضا، اللاعب محمد شكري، الذي انتقل من الأهلي لسيراميكا، وحين أراد الأحمر تدعيم مركز الظهير الأيسر تحرك وأعاد شكري مرة أخري للتتش.

هل يستفيد سيراميكا من تلك الانتقالات؟

لا شك أن سيراميكا يستفيد فنيا من لاعبين على مستوى عال لم يكن ليحصل عليهم من السوق بسهولة، لكن هل ما يفعله يخدم تطلعاته كفريق يرغب في المنافسة، أم يحصره في دور محطة تلميع للاعبي الأهلي.

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