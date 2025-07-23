بعد انتقاله إلى الأهلي نهائيا، غزل المحلة ينتظر 20% من صفقة العش

نجح النادي الأهلي في ضم مصطفى العش، لاعب الفريق المعار من نادي زد، بصفة نهائية، وذلك ضمن فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن نادي زد عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك، انضمام العش لصفوف الأهلي بصفة نهائية، وكان اللاعب قد انتقل إلى صفوف النادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة، قبل أن يتألق وينتقل نهائيا لكتيبة ريبييرو.

غزل المحلة ينتظر نسبته من انتقال مصطفى العش إلى الأهلي

وينتظر مسئولو نادي غزل المحلة الحصول على نسبة مالية من صفقة انتقال المدافع مصطفى العش إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد إتمام انتقال اللاعب بشكل نهائي.

وتنص بنود عقد بيع العش من غزل المحلة إلى نادي زد، على حصول المحلة على 20% من قيمة أي إعادة بيع مستقبلية للاعب، وهو ما يمنح النادي حق الحصول على نسبة من المقابل المالي الذي تلقاه زد نظير بيع اللاعب للأهلي.

ماذا قدم مصطفى العش مع الأهلي؟

ومنذ انضمام مصطفى العش للأهلي في يناير الماضي شارك مع الفريق في 12 مباراة، بواقع 944 دقيقة، لم ينجح خلالهم في تسجيل أي هدف، لكن تمكن من صناعة هدف وحيد.

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