فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يفجر الغضب داخل دائرة الرئاسة الفلسطينية

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن "دعوة الكنيست الإسرائيلي لحكومة الاحتلال بفرض السيادة والضم على الأرض الفلسطينية المحتلة، مرفوض ومدان.

تصويت الكنيست لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

وشدد على أن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، يخالف جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يؤكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار هو عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، واعتبار الاستيطان الإسرائيلي جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية".

فى ذات السياق، قال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، إن "مطالبة الكنيست بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، تمثل ليس فقط اعتداءً مباشرًا على حقوق الشعب الفلسطيني، بل أيضًا تصعيدًا خطيرًا يقوّض فرص السلام والاستقرار وحل الدولتين القائم على التفاوض، والذي يفرض ويحمي الأمن الإقليمي.

التصويت على ضم الضفة انتهاك صارخ للقانون الدولي

وشدد على أن هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والإجماع الدولي المستمر بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية.".

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، على قرار رمزي يدعو حكومة الاحتلال إلى ضم الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية.

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