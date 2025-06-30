رئيس الوزراء يستفسر من نظيره الفلسطيني عن طبيعة الأوضاع في الضفة الغربية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء دولة فلسطين، بحضور رياض منصور، المندوب الدائم لدولة فلسطين في نيويورك، والسفير إيهاب بدوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة إسبانيا، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية نيابة عن رئيس الجمهورية.

في مُستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، بالدكتور محمد مصطفى، مؤكدًا دعم مصر الثابت والمستمر للأشقاء الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة، مستعرضًا جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار ودعم إعادة إعمار غزة، مشددًا على أن مصر ستبقى ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية، حتى يتم تحقيق الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما استفسر الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، عن طبيعة الأوضاع على الأراضي الفلسطينية خاصة في الضفة الغربية، مؤكدًا دعم مصر لكافة الجهود التي تقوم بها مختلف الأطراف من أجل دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية استئناف جهود الإعداد لمؤتمر لإعادة إعمار القطاع في إطار رؤية مُتكاملة فور التوصل لوقف إطلاق النار، معربًا عن سعادته دائمًا باستقبال رئيس الوزراء الفلسطيني، كما طلب نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن تقديره ودعمه لجهود مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي الثابت للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإعادة الإعمار في قطاع غزة، مؤكدًا استمرار جهود دعم الإعمار عقب الوصول إلى وقف إطلاق النار على الرغم من التطورات الأخيرة التي حالت دون تنفيذ خطة إعادة الإعمار.

كما أشار الدكتور محمد مصطفى، إلى جهود عدد من الدول لعقد مؤتمر دولي للسلام في نيويورك خلال الفترة المقبلة، مستعرضًا جهود الحكومة الفلسطينية للتواصل مع مختلف الأطراف الدولية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وفي نهاية اللقاء، نقل الدكتور محمد مصطفى تحياته وتحيات محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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