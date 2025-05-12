الإثنين 12 مايو 2025
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خارج الحدود

نائب الرئيس الفلسطينى يرفض الكفاح المسلح ضد إسرائيل: نقاوم بالسلمية

حسين الشيخ نائب رئيس
حسين الشيخ نائب رئيس فلسطين، فيتو

أكد نائب الرئيس الفلسطينى، حسين الشيخ، أن حماس جزء من النظام فى فلسطين ولا يمكن إقصاؤها.

حسين الشيخ يطالب أمريكا بالضغط على إسرائيل

وتابع نائب الرئيس الفلسطينى حسين الشيخ، أن أمريكا هي الجهة الوحيدة القادرة على إجبار إسرائيل على وقف العدوان في قطاع غزة، مشددا أن حركة حماس جزء من النظام الفلسطيني ولا يمكن إقصاؤها.

 

وقال حسين الشيخ نائب الرئيس الفلطسينى محمود عباس أبو مازن، فى تصريحات صحفية: أن "الولايات المتحدة هي الجهة الوحيدة القادرة على إجبار إسرائيل على وقف الحرب في قطاع غزة"، معربا عن أمله  أن "تقوم حركة 'حماس' أيضًا بإجراءات جريئة تؤدي إلى إنهاء الحرب".

حسين الشيخ، فيتو
حسين الشيخ، فيتو

وأضاف حسين الشيخ: "حركة حماس هي جزء من الشعب، ولا يمكن استبعادها من الحياة السياسية، وعلى الحركة  تغيير سياستها لتصبح جزءا من نظامنا السياسي"، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية تجري حوارا مع قادة حماس.

نائب محمود عباس ينادي بالمقاومة السلمية ضد إسرائيل

وأوضح نائب محمود عباس: أن "أفضل طريق الآن لإنشاء الدولة الفلسطينية هو المقاومة السلمية لإسرائيل، وليس الكفاح المسلح. نحن نتفاوض مع إسرائيل للحصول على حقوقنا وإنشاء دولتنا، أولويتنا هي تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه".

 وتابع قائلا: "لن نقبل بأي بديل لحكم السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة".

ويشن الاحتلال الإسرائيلي عدونا على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أسفرت عن استشهاد أكثر من 50 ألف مواطن وإصابة ما يزيد عن 100 ألف آخرين.

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